HTC Ocean Life, U11 in versione mini?

Luca Colantuoni,

Il produttore taiwanese potrebbe presto annunciare una versione “mini” dell’attuale HTC U11. L’indiscrezione proviene dalla stessa persona che ha anticipato l’arrivo degli HTC U Ultra e U Play, quindi si tratta di una fonte piuttosto affidabile. Le specifiche saranno ovviamente inferiori a quelle del top di gamma, ma non mancherà la nota funzionalità Edge Sense.

Secondo il leaker LlabTooFeR‏, il nome in codice dello smartphone è Ocean Life. Si deduce quindi che il nuovo dispositivo erediterà diverse caratteristiche dagli altri modelli della serie, i cui nomi in codice sono Ocean (HTC U11), Ocean Note (HTC U Ultra) e Ocean Smart (HTC U Play). Una di esse sarà sicuramente il design Liquid Surface, termine usato dal produttore per indicare la finitura lucida della cover posteriore che simula le proprietà dei liquidi. Probabile anche la certificazione IP67.

Ocean Life dovrebbe avere uno schermo Super LCD da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integrare un processore octa core Snapdragon 660, considerato uno dei migliori SoC prodotti da Qualcomm per dispositivi di fascia media. Per le due fotocamere si prevedono sensori da 16 megapixel, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 2.600 mAh. Il leaker ipotizza inoltre la presenza di un modulo Bluetooth 5.0, la versione più recente dello standard wireless solitamente riservata ai prodotti di fascia alta, come il Galaxy S8.

Il sistema operativo sarà Android 7.1.1 Nougat con interfaccia HTC Sense 9.0. Oltre alla funzionalità Edge Sense, gli utenti potranno sfruttare anche la tecnologia HTC USonic che effettua la scansione del canale uditivo per offrire un audio di qualità elevata durante l’ascolto con gli auricolari.