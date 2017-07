Kena Mobile lancia la sua offerta estiva

Filippo Vendrame,

Kena Mobile Summer Edition è l’offerta estiva dell’operatore virtuale Kena Mobile, brand low cost di TIM. Attivabile sino al prossimo 30 settembre 2017, l’offerta tariffaria estiva di Kena Mobile prevede 700 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 SMS nazionali e 7 Giga di traffico dati su rete 3G al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta si rinnova automaticamente ogni 30 giorni se il credito residuo della SIM è sufficiente. Per questa offerta non è previsto un costo di attivazione.

Kena Mobile Summer Edition offre chiamate senza scatto alla risposta e ad effettivi secondi di conversazione e Giga a scatti anticipati di 1 KB. Minuti, SMS e GB inclusi nell’offerta sono validi per il traffico nazionale; quando l’utente si trova in Unione Europea potrà continuare a chiamare, inviare SMS e navigare in Internet fino a 2,2 GB, con i bundle inclusi nell’offerta. In caso di esaurimento dei minuti e degli SMS inclusi, disponibili ogni 30 giorni, anche quando ci si trova in Unione Europea, si applicheranno le tariffe previste dal profilo tariffario Piano Base Kena a meno di Opzioni aggiuntive attive sulla linea.

In caso di esaurimento dei Giga 3G inclusi nell’Offerta, il traffico dati viene bloccato. Kena Mobile Summer Edition può essere attivata online, sul sito dell’operatore virtuale, nei negozi che vendono le SIM Kena Mobile, oppure chiamando il numero gratuito 181.

Maggiori informazioni sulla promozione estiva di Kena Mobile direttamente sul sito dell’operatore virtuale.