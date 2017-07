LG, l’estate è smart

Filippo Vendrame,

LG vuole festeggiare l’estate con “Estate Smart“, una promozione legata ai suoi apprezzati smartphone Android LG G6, LG K10 (2017) e LG K8 (2017). Sino al prossimo 31 luglio, tutti coloro che acquisteranno uno di questi smartphone potranno ricevere un gradito bonus in omaggio. Nella fattispecie, chi acquisterò il top di gamma LG G6 potrà ricevere un buono di 100 euro che gli utenti potranno spendere per l’acquisto di diversi prodotti. I prodotti acquistabili saranno disponibili all’interno del sito della promozione www.lgpromozioni.it.

Il buono sconto, comunque, potrà essere utilizzato anche all’interno dei maggiori siti di shopping online e per l’acquisto di voli aerei, biglietti ferroviari oppure ingressi ai principali musei delle città italiane. Chi, invece, acquisterà un LG K10 (2017) o un LG K8 (2017) potrà ricevere in omaggio da LG una protezione da danni accidentali allo schermo valida 6 mesi. Mettere le mani su questo bonus è molto facile. Oltre ad aver acquistato uno di questi smartphone presso un rivenditore autorizzato (solo brand italia), le persone dovranno registrarsi sul sito dell’iniziativa entro 15 giorni dall’acquisto, per l’LG G6, o entro 10 gironi dall’acquisto, per gli altri due modelli.

Per registrarsi e validare la richiesta, gli utenti dovranno fornire le prove dell’acquisto che saranno richieste.

Infine, grazie al Tasso Zero in 25 mesi, disponibile già dal primo di luglio, LG G6, il primo smartphone con display FullVision, sarà disponibile a 29.99 euro.

Maggiori dettagli sulla promozione direttamente sul sito dell’iniziativa di LG.