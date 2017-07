Messaggi flash in Truecaller 7.60 per iOS

Luca Colantuoni,

Truecaller è la popolare app che permette di identificare e blocca le chiamate indesiderate da mittenti sconosciuti e dai fastidiosi call center. La software house svedese ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità nella versione 7.60 per iOS, denominata Flash Messaging, che semplifica l’invio di una risposta ai contatti, evitando di perdere tempo nella scrittura manuale.

I messaggi flash, disponibili anche su Android a partire dalla versione 8.0, possono essere utilizzati soprattutto quando il destinatario non può rispondere ad una chiamata telefonica o scrivere un lungo SMS, ad esempio durante una riunione di lavoro o durante la guida. La funzionalità Flash Messaging può essere sfruttata anche se l’utente non vuole perdere tempo in lunghe conversazioni. A molte domande, infatti, è possibile rispondere con un semplice “Sì”, “No” e “OK”, per quali è sufficiente un solo tocco sullo schermo dello smartphone.

Il video spiega chiaramente come utilizzare i messaggi flash. I contatti che possono ricevere questo tipo di messaggi sono indicati nella rubrica con un fulmine (solo se hanno attivato l’opzione Disponibilità nelle impostazioni). Un tap sull’icona mostrerà una serie di messaggi preimpostati (ad esempio “Dove sei?”), ma è possibile scrivere un nuovo messaggio. Il destinatario vedrà una schermata con il testo inviato e una serie di pulsanti, tra cui quello che consente di condividere la posizione tramite Google Maps.

È possibile anche rispondere con una emoji o altro testo, entro un tempo massimo di 60 secondi. La funzionalità consuma unicamente il traffico dati (poco), quindi ogni messaggio non viene conteggiato come un normale SMS.