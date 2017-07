Verso il Prime Day: Amazon sconta Kindle

Marco Viviani,

Le grandi offerte di Amazon non si fermano al Prime Day, ma cominciano già nei giorni precedenti, in un ideale accompagnamento al clou dell’11 luglio: disponibili fin da oggi due offerte vantaggiose che riguardano il lettore Kindle, nelle versioni Voyage e Paperwhite.

Le offerte Amazon per il Prime Day (vedi il sito ufficiale) sono anticipate quindi da qualcosa di gustoso e croccante, una sorta di aperitivo all’abbuffata che inizierà alle 18 di lunedì. Si tratta di due sconti su Kindle ricondizionati: i dispositivi ricondizionati di Amazon hanno avuto un precedente proprietario e sono provati e certificati nel funzionamento come nuovi. Ciascun dispositivo ricondizionato certificato è coperto da una garanzia di un anno e ovviamente sono disponibili ad un prezzo inferiore rispetto ai dispositivi nuovi. Nel caso di questi giorni di maxi sconti, da oggi al 10 luglio verrà applicato un taglio al prezzo di 40 euro sul Kindle Voyage Ricondizionato Certificato e di 30 euro su Kindle Paperwhite Ricondizionato Certificato.

I due device e perché conviene

Sei pollici di schermo touch, tecnologia di inchiostro elettronico, sensore di luminosità, i tools dell’ecosistema Amazon Kindle per la lettura degli ebook in formato .mobi, possibilità di accedere sia con il WiFi che con il 3G per scaricare e gestire ebook e i propri documenti e navigare nella vetrina libri di Amazon.it. Voyage e Paperwhite sono i due Kindle che hanno portato al massimo livello l’ereader della casa di Seattle nel compromesso tra prezzo, qualità e usabilità (considerando l’Oasis invece il top di gamma). Entrambi con risoluzione a 300 dpi, entrambi in grado di contenere migliaia di ebook acquistabili nello store con più di tre milioni di titoli, entrambi con funzionalità cloud esclusive per Kindle, dall’arricchimento vocabolario a Kindle Free Time, Voyage e Paperwhite sono già nel prezzo intero un buonissimo device per la lettura di libri elettronici. E con la garanzia del ricondizionamento, la cifra più bassa può diventare un incentivo per un primo passo in questo mondo.

Galleria di immagini: Kindle Voyage: tutte le immagini

Galleria di immagini: Kindle Paperwhite (2015), le foto

Se si aggiungono poi gli sconti di 40 e 30 euro ai due device, che portano il Voyage a 129 euro e il PaperWhite a 79,99 euro, si passa dall’incentivo al vero affare da cogliere in questi giorni speciali per tutti coloro i quali apprezzano la lettura in digitale o per tutti coloro i quali ne cercano il primo assaggio.