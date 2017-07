Samsung Galaxy J5 Pro, upgrade del Galaxy J5

Luca Colantuoni,

A differenza di altri produttori, Samsung preferisce utilizzare nomi differenti per indicare le varianti dello stesso smartphone. Il nuovo Galaxy J5 Pro, annunciato in Thailandia, è infatti identico al Galaxy J5 (2017) svelato all’inizio di giugno, ma integra una maggiore dotazione di RAM e storage. Al momento non è noto se e quando verrà distribuito in altri paesi.

Il Galaxy J5 Pro possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo Super AMOLED da 5,2 pollici con vetro 2.5D e risoluzione HD (1280×720 pixel). La dimensione non eccessiva e la leggera curvatura posteriore garantiscono una presa ottimale. Le linee in corrispondenza delle antenne, in alto e in basso, sono piuttosto visibili. La dotazione hardware comprende un processore octa core Exynos 7870 a 1,6 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per le due fotocamere è stato scelto lo stesso sensore da 13 megapixel, ma cambia la qualità dell’ottica (apertura f/1.7 per quella posteriore, apertura f/1.9 per quella frontale). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti la porta micro USB 2.0, il lettore di impronte digitali e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat. Il Galaxy J5 Pro sarà disponibile in tre colori (nero, blu e oro). Il prezzo consigliato è 9.990 baht, pari a circa 260 euro.