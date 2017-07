Volkswagen, le auto si ricaricheranno con i robot

Filippo Vendrame,

Volkswagen, dopo lo scandalo dieselgate, ha deciso di puntare fortemente sulla mobilità elettrica. Da questa decisione sono scaturiti alcuni progetti e concept che porteranno la casa automobilistica tedesca a presentare nei prossimi anni modelli di auto elettrica ad alta autonomia che arriveranno in commercio. Ma la ricerca per Volkswagen spazia anche in altri settori guardando ancora più avanti quando le auto elettriche saranno una realtà consolidata. Il gruppo di ricerca della Volkswagen ha mostrato al “Future Mobility Days 2017” alcune delle nuove tecnologie all’avanguardia su cui ha lavorato recentemente, tra cui anche alcune relative proprio ai veicoli elettrici.

Il prodotto più interessante della casa tedesca è sicuramente la concept car Volkswagen Gen.e, un prototipo di auto elettrica utilizzata per svelare la seconda novità e cioè un sistema robotico completamente automatizzato per la ricarica. Questo particolare concept di auto elettrica sembra essere basato sulla Volkswagen I.D. Concept da cui deriverà un modello di serie completamente elettrico nel 2020. La Volkswagen Gen.e rappresenta il punto di vista del costruttore sul futuro della mobilità. Secondo quanto dichiarato, questo modello di auto dovrebbe garantire un’autonomia di circa 400 chilometri grazie ad un lavoro di ottimizzazione che ha riguardato il pacco batterie ed il motore elettrico.

Molto interessante anche il sistema di ricarica robotica messo a punto dalla Volkswagen di cui sono state diffuse alcune immagini. Per la Volkswagen, in futuro la ricarica sarà sempre più rapida e dunque sta progettando diverse tipologie di robot da inserire all’interno dei parcheggi che permetteranno di effettuare la ricarica delle auto elettriche.

Volkswagen tratteggia, dunque, un futuro dove l’elettrico la farà da padrone e dove la mobilità sarà molto più efficiente, smart e green.