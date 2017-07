Alcatel A3 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Dopo aver portato nel nostro paese gli Alcatel A5 LED, U5 e A3 XL, il produttore francese ha annunciato l’arrivo dell’ultimo dei quattro smartphone mostrati al CES di Las Vegas e al Mobile World Congress di Barcellona. Il nuovo Alcatel A3 può essere acquistato nei negozi delle migliori catene dell’elettronica di consumo oppure su Amazon ad un prezzo inferiore a quello consigliato.

Alcatel A3 possiede una cornice metallica con finiture lucide e un tasto di accensione texturizzato. Il design è piuttosto gradevole e adatto ad un pubblico giovane. Lo schermo HD (1280×720 pixel) da 5 pollici è di tipo IPS e offre un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del Sole. La dotazione hardware comprende un processore MediaTek a 1,25 GHz, 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 32 GB. Le fotocamere hanno una risoluzione di 13 e 5 megapixel, entrambe con flash LED. Quella frontale permette di usare le funzionalità Face Show (animazioni), Instant Collage (combinazione di foto) e Selfie Album.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Sono presenti inoltre la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali. Il sensore biometrico può essere sfruttato per sbloccare lo smartphone, per scattare i selfie e per la modalità privata (le app e le foto saranno accessibili solo all’utente).

La batteria ha una capacità di 2.460 mAh. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow. Alcatel A3 è disponibile in due colori (Prime Black e Pure White) ad un prezzo consigliato di 159,00 euro.