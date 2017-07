Digital News Initiative: terzo round da 21 milioni

Cristiano Ghidotti,

Lanciata nel 2015, la Digital News Initiative giunge quest’anno al terzo round di finanziamenti, con i nomi delle realtà che beneficeranno dei fondi annunciati oggi in via ufficiale da Google. 107 in totale i progetti destinatari, ai quali andranno complessivamente 21.968.154 euro. 27 di questi sono di grandi dimensioni, 31 di media entità e 49 ascrivibili alla categoria dei prototipi.

Focalizzando l’attenzione sull’Italia, sono ben sette le candidature accettate (più di ogni altro paese, il secondo dopo la Germania in termini di valore finanziato). Eccole: Corriere Predictive News (450.000 euro), Il Secolo XIX GEDI Gruppo Editoriale (550.000 euro), GEDI, Divisione digitale (450.000 euro), Focus Mondadori Scienza Gruppo Mondadori (500.000 euro), Ced Digital & Servizi Caltagirone Editore (350.000 euro), Radio Radicale Centro di Produzione (476.000 euro) e OnData (50.000 euro). Sei di queste ottengono un finanziamento di grandi dimensioni, per un totale che supera i 2,8 milioni di euro, a supporto di iniziative legate al mondo dell’editoria ad alto tasso di innovazione.

Nell’occasione, bigG rende disponibile anche il primo Report Annuale del Fondo, che porta alla luce l’impatto dei finanziamenti nelle fasi di nascita e sviluppo dei progetti beneficiari. Si parla di iniziative che spaziano dalle startup alle grandi redazioni, di portata locale o nazionale, messe in campo per sfruttare le potenzialità dei Big Data e del machine learning. Questo un estratto dal post comparso sul blog ufficiale di Google e firmato da Ludovic Blecher, responsabile DNI.

Per questo terzo round sono stati presentati oltre 988 progetti da 27 Paesi e, ad oggi, dei 107 progetti finanziati, 49 sono prototipi (progetti ancora agli inizi che hanno bisogno di finanziamenti fino a 50.000 euro), 31 sono progetti di medie dimensioni (che necessitano finanziamenti fino a 300.000 euro) e 27 sono progetti di grandi dimensioni (che richiedono fino a un milione di euro di finanziamenti).

Analizzando nel dettaglio i singoli progetti, emerge un’attenzione sempre maggiore verso gli esperimenti di fact checking (+29%in un anno), così come dei progetti legati all’impiego dell’intelligenza artificiale (+23%), al giornalismo investigativo (+20%) e alle tecnologie AR/VR (+20%). Fino ad oggi i fondi erogati superano complessivamente i 150 milioni di euro. Infine, uno sguardo nel dettaglio ai progetti italiani finanziati in questo round.