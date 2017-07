Galaxy Note 8, foto della doppia fotocamera

Luca Colantuoni,

Le informazioni sui nuovi smartphone vengono spesso divulgate dai partner dei produttori. Nelle ultime ore sono apparse online le immagini di alcune custodie realizzate per il Galaxy Note 8 che svelano l’ampio schermo del phablet, il design della doppia fotocamera posteriore e la posizione del lettore di impronte digitali. Il dispositivo Samsung dovrebbe essere annunciato entro fine agosto e arrivare sul mercato all’inizio di settembre.

Lo stesso produttore coreano aveva confermato che il sensore biometrico non verrà inserito sotto lo schermo, in quanto la tecnologia non è ancora sufficientemente matura. Molti utenti sperano che il lettore di impronte venga posizionato sotto la doppia fotocamera posteriore per evitare di sporcare le lenti con le dita. Anche l’immagine più recente mostra invece la soluzione adottata da Samsung: il sensore sarà ancora alla destra del modulo fotografico, ma più distante grazie alla presenza del flash e del cardiofrequenzimetro.

La nuova posizione è confermata anche da altre immagini, tra cui quelle pubblicate da MobileFun, un’azienda che produce accessori per smartphone, venduti anche in Italia. Nelle foto delle cover pubblicate sul sito si può inoltre notare il grande Infinity Display che copre quasi interamente la parte frontale del Galaxy Note 8. I colori disponibili al lancio dovrebbero essere almeno cinque: Orchid Grey, Deep Blue, Black, Silver e Gold.

Per quanto riguarda le specifiche non ci sono novità: display Super AMOLED da 6,3 o 6,4 pollici con rapporto di aspetto 18.5:9, processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, 6 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera da 12 megapixel, porta USB Type-C, jack da 3,5 millimetri e stilo S Pen.