HMD e ZEISS insieme per gli smartphone Nokia

Cristiano Ghidotti,

Gli acquirenti di uno smartphone guardano con sempre maggiore attenzione alle capacità del dispositivo in termini fotografici. Non è dunque un caso se, nell’industria mobile, si siglano partnership e collaborazioni finalizzate a ottimizzare il comparto imaging dei prodotti. È stato così tra Huawei e Leica, sta accadendo di nuovo oggi tra HDM Global e ZEISS.

L’obiettivo è dunque quello di integrare sensori e soprattutto ottiche di qualità elevata sui prossimi smartphone Nokia che arriveranno sul mercato. Il comunicato dell’annuncio non include alcuna informazione su quelli che saranno i prodotti a beneficiare della collaborazione, né sulle tempistiche necessarie per assistere alla loro commercializzazione. Non è però difficile immaginare si tratterà di device di fascia alta, destinati al segmento top di gamma, con performance elevate non solo dal punto di vista fotografico. Così Arto Nummela, CEO di HMD Global, descrive l’obiettivo della partnership.

La collaborazione con ZEISS è una parte importante del costante impegno finalizzato a offrire la migliore esperienza ai nostri clienti. I nostri fan vogliono più di un’ottima fotocamera per lo smartphone, desiderano un’esperienza di imaging completa che non solo soddisfa gli standard, ma li ridefinisce. Si aspettano questo e, insieme a ZEISS, forniremo una soluzione di eccellenza.

Anche Matthias Metz, membro del consiglio di amministrazione di ZEISS Group, sottolinea le finalità della stretta di mano, che puntano a definire nuovi standard per quanto riguarda la fotografia nel territorio mobile.