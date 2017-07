Instagram, foto o video per rispondere alle Storie

Filippo Vendrame,

Instagram ha appena annunciato una novità molto interessante che mette a disposizione dei suoi utenti. A partire da oggi, gli iscritti al social network possono rispondere ad una Storia con una foto o un video. Con un selfie o un Boomerang, gli utenti avranno nuovi modi per rispondere in maniera divertente ai loro amici. Per rispondere con una foto o un video ad una Storia, gli utenti dovranno tocca il nuovo pulsante della fotocamera nella parte inferiore dello schermo mentre stanno visualizzando la Storia attraverso la quale scattare un selfie, registrare un video o creare un Boomerang.

È possibile utilizzare tutti gli strumenti creativi della fotocamera messi a disposizione da Instagram, inclusi filtri facciali, adesivi e la funzione Rewind. Le risposte includono anche un adesivo della Storia originale che è possibile spostare e ridimensionare a piacimento. Quando un amico risponderà ad una Storia con una foto o un video, l’utente la vedrà nella sua casella di posta in arrivo di Direct all’interno dell’app. Per visualizzarla non dovranno fare altro che toccarla e potranno anche visualizzare l’adesivo della Storia originale che sarà visibile solo a loro. Come con le foto ed i video a tempo e i video all’interno di Direct, gli amici sapranno se l’utente dovesse decidere di scattare uno screenshot della foto o del video inviato.

L’obiettivo di Instagram con questo aggiornamento è quello di offrire un nuovo modo per rendere Direct il posto migliore per divertirsi. La novità fa parte della versione 10.28 dell’applicazione Instagram in fase di rollout per iOS ed Android.