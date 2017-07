La nuova Nissan Leaf parcheggerà da sola

Filippo Vendrame,

Nissan continua a stuzzicare i suoi clienti con nuovi particolari che riguardano la nuova Nissan Leaf, il suo nuovo modello di auto elettrica che disporrà della piattaforma di guida autonoma ProPILOT 1.0. Attraverso un comunicato stampa, la casa giapponese sottolinea che la nuova Nissan Leaf disporrà anche della tecnologia ProPILOT Park che permetterà di agevolare anche i parcheggi più complessi.

Come spiega Nissan, tramite un sistema di sonar e telecamere, la nuova Nissan Leaf esegue qualsiasi tipo di parcheggio, a spina di pesce, a pettine, a “S” in retromarcia, riducendo lo stress del guidatore attraverso il controllo di acceleratore, freno e sterzo. Il guidatore attiva la tecnologia in tre semplici mosse, visiona l’area intorno al veicolo e frena se necessario. Il suo nuovo modello di auto elettrica dotato di piattaforma di guida autonoma avrà, dunque, un sofisticato sistema in grado di consentire parcheggi automatici in grado di aiutare il guidatore ad effettuare anche manovre di parcheggio molto complesse.

Un sistema che rende, dunque, questo modello sempre più interessante. Nissan ricorda, infine, che la presentazione della nuova Nissan Leaf è prevista per il prossimo 6 settembre. Secondo le più incessanti indiscrezioni, oltre ad un completo restyling estetico, il nuovo modello di auto elettrica della casa giapponese sarà aggiornato soprattutto sul fronte del motore elettrico e della capacità della batteria.

Rumors affermano che dovrebbe disporre di un pacco batterie da 60 Kwh in grado di assicurare un’autonomia decisamente superiore rispetto a quella dell’attuale modello.

Nissan, dunque, fa sul serio ed intende ribadire la sua leadership nel settore delle auto elettriche con un modello di auto particolarmente innovativo.