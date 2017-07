MediaWorld, self control please

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia oggi 6 luglio il nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 16 luglio. Volantino che è intitolato “self control please” e che lascia ben intendere, dunque, la sua natura. La catena di elettronica, infatti, ha lanciato una sorta di sottocosto su molti prodotti di elettronica. Prodotti disponibili, però, in numero limitato e dunque solo i più rapidi potranno aggiudicarseli.

Per esempio, l’iPhone SE 32GB è proposto a 329 euro, oppure l’iPhone 6 32GB a 399 euro. Molto interessanti anche le proposte sull’iPhone 7 128GB a 779 euro e sul Huawei P9 Lite prezzato a 199 euro. Non mancano anche alcune interessanti possibilità sui nuovi PC dotati del sistema operativo Windows 10. Per esempio, il notebook LENOVO 110-15IBR con processore Intel Celeron e 4GB di RAM è proposto al prezzo di 349 euro. Gli appassionati di gaming, invece, potranno apprezzare lo sconto sula console PS4 500GB proposta a 279 euro con un gioco incluso. Per chi stesse cercando una reflex in vista delle ferie stive, MediaWorld propone la Canon EOS1300D con borsa e scheda SD a 399 euro.

Molto interessante anche la GoPro Hero Session a soli 169 euro. Per gli amanti dei droni, la catena di elettronica propone il modello DJI Mavic Pro con seconda batteria e caricabatterie da auto a 1229 euro.

Non mancano, poi, televisori di ultima generazione, anche con schermo curvo, gadget come hoverboard e poi moltissimi accessori per il mondo PC.