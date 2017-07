Roaming zero, i limiti di Kena Mobile

Filippo Vendrame,

Kena Mobile, operatore virtuale, brand low cost di TIM, ha abbracciato il nuovo regolamento sul roaming zero e concede ai suoi clienti di comunicare liberamente all’interno dei paesi europei allo stesso costo delle loro tariffe nazionali. Ma, come sta accadendo con alcuni operatori, la libertà di comunicare è valida per voce e messaggi ma un po’ di meno per il traffico internet. Questo dipende dal fatto che i costi del traffico internet sono ancora costosi e soprattutto gli operatori virtuali non riescono ad ammortizzarli.

Con il lancio di Kena Digital Summer Edition, l’operatore ha colto la palla al balzo per fare il punto della situazione del roaming zero. All’interno di una pagina di supporto del portale ufficiale sono disponibili i PDF con tutti i dettagli di ogni opzione tariffaria disponibile. Schede molto chiare che illustrano nei dettagli le condizioni economiche tra cui anche l’utilizzo del roaming. Se, dunque, parlare e messaggiare via SMS non sarà un problema, l’operatore virtuale di TIM pone dei rigidi paletti per quanto riguarda la navigazione internet in roaming. In caso di sforamenti di queste soglie internet, i clienti dovranno pagare 0,0094 euro/MB.

Di seguito il completo prospetto dell’utilizzo dell’internet in Europa per kena Mobile.

Kena Facile: 200 MB in Italia e 200 MB in Europa

Kena Voce Più: 500 MB in Italia e 500 MB

Opzione 1GB: 1 GB in Italia e 850 MB in Europa

Kena Internet: 4 GB in Italia e 1 GB in Europa

Kena Digital: 6 GB in Italia e 2.2 GB in Europa

Kena Digital Summer: 7 GB in Italia e 2,2 GB in Europa

Kena Free: 8 GB in Italia e 1.1 GB in Europa

Kena Digital Special: 6GB in Italia e 1,5GB in Europa

Le promozioni di bonus traffico possono essere sfruttate solamente in Italia. Il roaming zero, si ricorda, si applica in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irl3nda, Islanda, ,Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.