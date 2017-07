TIPA Awards 2017: il trionfo di Fujifilm

Cristiano Ghidotti,

La Technical Image Press Association è un’organizzazione non-profit internazionale, fondata nel 1991 con l’obiettivo di riunire decine di editori che si occupano di fotografia e dell’industria della stampa. Ogni anno organizza i TIPA Awards, un appuntamento durante il quale vengono assegnati premi ai prodotti del settore che maggiormente si sono distinti in una determinata categoria.

A trionfare, quest’anno, è stata senza ombra di dubbio Fujifilm. Ben cinque i prodotti del gruppo a ottenere un riconoscimento: la mirrorless con sensore medio formato da 51,4 megapixel GFX 50S si è classificata come “Best Medium Format Camera”, il modello X-T2 è stata riconosciuto “Best Mirrorless CSC Expert”, la X-T20 è la “Best Mirrorless CSC Entry Level”, la X100F è “Best Professional Compact Camera” e infine l’obiettivo Fujinon XF 23mmF2 WR porta a casa il titolo di “Best SCS Prime Lens”. È possibile consultare l’elenco completo di tutti i vincitori sul sito ufficiale dei TIPA Awards.

Il risultato ottenuto è il frutto dell’impegno profuso dal produttore, in termini di ricerca, sviluppo e progettazione, per arrivare a offrire soluzioni diversificate e in grado di soddisfare ogni possibile esigenza nel vasto e multisfaccettato mondo della fotografia.

Fujifilm continuerà a lavorare allo sviluppo di prodotti e servizi eccellenti che soddisfino le diverse esigenze degli utenti, oltre a contribuire alla diffusione della cultura fotografica.

Dare un’occhiata ai risultati dei TIPA Awards può tornare utile, a fotoamatori o professionisti, per allestire un nuovo setup: dal corpo macchina alle ottiche, per scegliere tra compatta, reflex o mirrorless. I premi sono assegnati anche alle categorie riguardanti videocamere, software di editing e accessori. Con il Prime Day di Amazon ormai alle porte, potrebbe essere il momento giusto per trovare ispirazione e lanciarsi nello shopping approfittando degli sconti e delle promozioni che saranno disponibili nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 luglio.