Unieuro, sconti estivi sino al 50%

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia un nuovo volantino delle offerte valido da oggi 6 luglio sino al prossimo 20 luglio. Un volantino che punta al risparmio con sconti sino al 50%. Trattasi, dunque, di una sorta di sottocosto che permetterà di comprare pezzi pregiati del mercato risparmiando cifre interessanti. Per esempio, tra gli smartphone si evidenziano l’iPhone 6 32GB a 379 euro, il Huawei P9 a 399,90 euro, il Huawei P10 Lite a 299,90 euro, l’iPhone 7 128GB a 779 euro e l’Honor 8 a 329,90 euro.

Non meno interessanti le proposte sui computer Windows 10 per chi stesse pensando di cambiare notebook. Per esempio, il modello HP 15-AY146NL con processore Intel Core i5 e 12GB di RAM e schede video dedicata è proposto al prezzo di 599,99 euro. Per gli appassionati di gaming, Unieuro propone la PS4 Pro con doppio controller al prezzo di 399,99 euro. Presenti offerte speciali ance per molti giochi. Non mancano poi molti televisori di ultima generazione, anche con schermo curvo, per poter godere della vera alta definizione per ammirare le nuove serie tv e i film. All’interno del nuovo volantino, Unieuro non fa mancare gadget come gli hoverboard, gli indossabili, alcune action camera e tantissimi altri gadget.

Infine, presenti anche molti accessori per PC com stampanti, router e molti altri prodotti. Un volantino, dunque, molto ricco, tutto da leggere per non perdere nessuna possibilità di risparmio.