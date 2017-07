Amazon Prime Day, i venditori terzi si preparano

Filippo Vendrame,

Amazon Prime Day scatterà lunedì 10 luglio alle ore 18. Per oltre 30 ore, il colosso dell’ecommerce offrirà sconti su molti prodotti appartenenti a tantissime categorie, dall’elettronica sino alla moda, passando per la cura e la bellezza. I venditori su Amazon si stanno preparando alla giornata di vendite record del Prime Day, con decine di milioni di clienti Prime che non vedono l’ora di usufruire delle migliori offerte su Amazon.

I venditori terzi che offrono i propri prodotti su Amazon potranno approfittare dell’incremento di traffico generato dal Prime Day per raggiungere nuovi clienti, lanciare nuovi prodotti e aumentare le vendite. In occasione del Prime Day dello scorso anno, i clienti hanno acquistato oltre 20 milioni di articoli in più di 50 categorie di prodotto da venditori terzi che hanno così visto triplicare il numero degli ordini anno su anno. Quest’anno, Prime Day vedrà la partecipazione di un numero record di venditori terzi, che proporranno decine di migliaia di offerte per aumentare le vendite estive e raggiungere nuovi clienti.

Le Offerte Lampo dei venditori, aumentate del 50% rispetto allo scorso anno, rappresenteranno più del 40% delle Offerte lampo totali. Oggi, metà dei prodotti venduti su Amazon in tutto il mondo proviene da venditori terzi, molti dei quali scelgono di utilizzare il programma Logistica di Amazon per far sì che i propri articoli usufruiscano dei vantaggi di Amazon Prime. I venditori terzi che commercializzano su Amazon provengono da più di 130 Paesi diversi di tutto il mondo.

Si ricorda, che per approfittare delle offerte di Amazon Prime Day, i clienti dovranno essere iscritti al programma Prime che prevede una costo di 19,99 euro all’anno ma che offre molti vantaggi tra cui la spedizione in un giorno su migliaia di prodotti.