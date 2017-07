Blocks: il tool di Google per esperienze VR e AR

Cristiano Ghidotti,

Realtà virtuale e realtà aumentata sono senza alcun dubbio due trend in crescita, che per esplodere definitivamente hanno però bisogno di un ulteriore avvicinamento da parte dell’utenza, spesso reticente a sperimentarne le potenzialità per via della necessità di dover acquistare dispositivi dedicati (come i visori). L’iniziativa messa in campo dal team Google VR con il lancio del software Blocks punta proprio in questa direzione.

Si tratta a tutti gli effetti di un tool per la modellazione 3D, progettato per risultare di facile utilizzo: chiunque può cimentarsi con gli strumenti offerti e creare in pochi minuti modelli tridimensionali che rappresentano ogni cosa, con una modalità che richiama alla mente quella di Minecraft e di Tilt Brush. Questi possono poi essere visualizzati in prima persona ed esportati in formato OBJ per un successivo impiego all’interno delle applicazioni VR e AR. Per l’occasione, il gruppo di Mountain View ha messo online una libreria in cui raccogliere tutti gli oggetti pubblicati dagli utenti, così da facilitarne la condivisione.

Blocks è abbastanza semplice da poter essere usato da chiunque, anche senza un’esperienza pregressa in termini di modellazione. È progettato per risultare più simile a un gioco per bambini rispetto a un tradizionale software 3D. Si inizia con un semplice set di forme, una palette dei colori e una serie di strumenti intuitivi, così da poter creare velocemente e in modo naturale qualsiasi cosa venga in mente: da una fetta d’anguria a un’intera foresta.

È possibile scaricare Blocks, in download gratuito, sulle piattaforme Steam e Oculus Store. Questi i requisiti minimi necessari per l’esecuzione.