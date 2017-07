Google Home in Francia da agosto. E in Italia?

Cristiano Ghidotti,

A quasi un anno dal lancio ufficiale negli Stati Uniti, lo smart speaker Google Home si appresta a fare il suo debutto ufficiale in Francia. L’altoparlante intelligente del gruppo di Mountain View arriverà nel paese transalpino il mese prossimo, in vendita a partire dal 3 agosto. Il prezzo sarà sensibilmente più elevato rispetto a quello USA: ben 149 euro, contro i 129 dollari d’oltreoceano.

Ovviamente, per l’occasione l’intelligenza artificiale dell’Assistente Google parlerà francese. Le funzionalità offerte sono tutte quelle già ben note: possibilità di interagire con il dispositivo esclusivamente tramite comandi vocali per impartire ordini dedicati al controllo della riproduzione della musica in streaming o dei contenuti video da guardare sul televisore, gestire gli appuntamenti nel calendario e i promemoria, cercare informazioni online di qualsiasi tipo ed effettuare l’impostazione delle apparecchiature compatibili presenti in casa (come quelli della linea Nest).

A quando il debutto ufficiale di Home in Italia? Una risposta certa, ad oggi, non c’è. Durante l’evento I/O 2017 dedicato agli sviluppatori e andato in scena nel mese di maggio, però, bigG ha dichiarato che l’Assistente Google inizierà a parlare la nostra lingua entro fine anno. È dunque probabile che l’arrivo dello smart speaker nel bel paese sia fissato giusto in tempo per le festività natalizie.

Queste le specifiche tecniche: modulo WiFi 802.11ac, altoparlanti a lunga escursione con driver da 5 cm e due radiatori passivi da 5 cm. Il tutto in dimensioni pari a 14,28 cm di altezza e 9,64 cm di diametro, con un peso che si attesta a 477 grammi. Chi lo desidera può personalizzarne il design acquistando separatamente una delle basi intercambiabili commercializzate direttamente da bigG.