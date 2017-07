hellomotoworld, evento Motorola il 25 luglio

Luca Colantuoni,

Qualche settimana fa era stato scoperto l’elenco dei nuovi smartphone che Motorola annuncerà nei prossimi mesi. Il produttore statunitense ha invitato la stampa specializzata all’evento #hellomotoworld che avrà luogo il 25 luglio a New York. Uno dei protagonisti sarà certamente il Moto Z2, ma potrebbe esserci spazio anche per il Moto X4 e i Moto G5S/G5S Plus.

Le due immagini allegati all’invito non svelano nessuna informazione sugli smartphone, in quanto contengono solo una serie di archi colorati e la scritta “You won’t want to miss this“. Dato che il Moto Z2 Play è stato già presentato (in Italia da pochi giorni), uno dei candidati è sicuramente il Moto Z2, ovvero il top di gamma con telaio in alluminio e supporto per il Moto Mods. In base alle indiscrezioni che circolano da qualche giorno, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD e integrare un processore Snapdragon 835.

Altre possibile specifiche sono 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. Il Moto Z2 Force avrà invece uno schermo ShutterShield e un modulo Gigabit LTE.

Motorola potrebbe annunciare anche il Moto X4, per il quale si prevede un display full HD da 5,2 pollici, processore Snapdragon 630, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 12 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, lettore di impronte, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, batteria da 3.000 mAh. Il Moto X4 dovrebbe essere il primo smartphone non-Google compatibile con il servizio Project Fi.