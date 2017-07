L’apri-cancello diventa smart

Filippo Vendrame,

A tutti almeno una volta nella vita sarà capitato di dimenticarsi a casa il telecomando del cancello e di non trovarlo quando se ne ha bisogno, magari quando si deve parcheggiare e fuori piove tantissimo. L’alternativa a mollare la macchina furi casa per correre a prendere il telecomando si chiama 1Control SOLO, un apri-cancello smart. Trattasi di un sistema intelligente per le smart home con lo scopo di mettere insieme nello smartphone tutti i radiocomandi che normalmente popolano il vano portaoggetti o il cruscotto della propria automobile. Composto da un dispositivo Bluetooth e da una App per smartphone, permette di azionare il cancello o il garage di casa utilizzando direttamente il telefono senza dover utilizzare per forza il telecomando.

SOLO è facile da utilizzare e non richiede alcuna installazione. I possessori, infatti, non dovranno fare altro che posizionare l’apparecchio in prossimità del cancello, garage o portone automatizzato per controllare, tramite connessione bluetooth 4.0 con il proprio smartphone, l’apertura o la chiusura delle porte. Il comando può avvenire anche da diversi telefoni cellulari. SOLO può gestire fino a 4 cancelli o garage e non teme pioggia, neve o esposizione ai raggi solari. Basterà poi scaricare l’App gratuita “1Control SOLO” dallo store del proprio smartphone iOS o Android; procedere con la registrazione inserendo il codice PIN di sicurezza che si trova all’interno della confezione e terminare con la copia del proprio telecomando seguendo la procedura guidata descritta nella applicazione.

1Control SOLO funziona con tutti i cancelli d’Europa e si può acquistare a 99 euro presso le princiapli catene di elettronica.