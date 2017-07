Pine64 Rock64, piccola scheda con supporto 4K HDR

Luca Colantuoni,

Raspberry Pi 3 è sicuramente la scheda di sviluppo più popolare tra i maker, ma ci sono altri produttori che offrono soluzioni altrettanto valide. Uno di essi è Pine64, una piccola startup che ha annunciato un “media board computer” in grado di gestire contenuti video a risoluzione 4K. Rock64 possiede quindi una dotazione hardware più potente del famoso concorrente, ma offre meno opzioni per la connettività.

Le dimensioni del Rock64 sono identiche a quelle del Raspberry Pi 3 (85×56 millimetri), ma non è possibile riutilizzare l’eventuale custodia a causa della diversa disposizione delle porte. Sulla scheda sono saldati un processore Rockchip RK3328 (CPU quad core ARM Cortex-A53 e GPU Mali 450MP2), 1/2/4 GB di RAM LPDDR3 a 1.600 MHz, una porta AV da 3,5 millimetri (video composito e audio stereo), una porta Gigabit Ethernet, l’uscita HDMI 2.0a, una porta USB 3.0 e due porte USB 2.0. Lo storage può essere aggiunto tramite slot microSD, modulo flash eMMC e connettore SPI a 128 Mbit.

Non mancano diverse interfacce per il collegamento di periferiche esterne, come sensori e fotocamere. L’alimentazione necessaria (5V/3A) viene fornita mediante un connettore da 3,5 millimetri. L’unico modo per accedere ad Internet è tramite la porta RJ45, in quanto sono assenti sia il WiFi che il Bluetooth. Il Rock64 è stato progettato principalmente per la riproduzione di contenuti in alta risoluzione. La scheda può gestire video 4K a 60 fps con HDR10 nei formati VP9, H.265 e H.264, oltre che 1080p nei formati VC-1, MPEG-1/2/4 e VP6/8.

Il micro computer è compatibile con vari sistemi operativi, tra cui Android 7.1 Nougat, Debian, Yocto e forse anche con Windows 10 IoT. I prezzi del Rock64 sono 24,95 dollari (1 GB), 34,95 dollari (2 GB) e 44,95 dollari (4 GB).