PlayStation Now porta i giochi PS4 su PC

Cristiano Ghidotti,

Come promesso nel mese di marzo, i giochi PS4 sono ora disponibili per l’accesso sulla piattaforma PlayStation Now di Sony. Ovviamente, nei paesi dove il servizio è disponibile (Italia esclusa, purtroppo). Sono in totale 51 i titoli del catalogo PlayStation 4 integrati nel servizio, che si vanno ad aggiungere agli oltre 350 della libreria PS3 già online da tempo.

Questo l’elenco completo: Killzone Shadow Fall, Saint’s Row IV Re-Elected, WWE 2K16, Tropico 5, F1 2015, Evolve, Dead Nation Apocalypse, Helldivers, Resogun, Heavy Rain, Tearaway Unfolded, Counterspy, Shadow of the Beast, Alienation, Escape Plan, Everybody’s gone to the Rapture, Broken Age, Grim Fandango Remastered, Castlestorm Definitive Edition, God of War III: Remastered, Super Mega Baseball, Ultra Street Fighter IV, Hardware: Rivals, This War Of Mine: The Little Ones, Day Of The Tentacle Remastered, Sherlock Holmes: Crimes And Punishments, Dungeons II, Back To Bed, Pure Chess, Pure Pool, Olliolli, Stick It To The Man, Blood Bowl 2, Super Stardust Ultra, Exist Archive: The Other Side of the Sky, Nidhogg, Darksiders II: Deathinitive Edition, MX vs ATV Supercross Encore, Farming Simulator 15, Tour De France 2016, Air Conflicts: Pacific Carriers, Grand Ages: Medieval, Pure Hold’em World Poker Championship, Q*bert: Rebooted, Fluster Cluck, The Last Tinker: City of Colors, Velocibox, Whispering Willows, Kickbeat Special Edition, Battle Worlds Kronos e Legend Of Kay Anniversary.

I titoli del catalogo PlayStation Now, va ricordato, sono accessibili con tecnologia cloud gaming: a fronte di un abbonamento mensile dal costo pari a 16,99 euro, il giocatore può usufruirne senza alcun limite, lasciando che sia il server remoto a gestire l’elaborazione del comparto audio-video, interagendo in tempo reale direttamente tramite controller PS da PC e PlayStation 4. Il fatto che in Italia la piattaforma non sia ancora offerta è legato a un’infrastruttura di Rete non esattamente performante nel nostro paese.