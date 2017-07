Prima Day, con Prime Now gli ordini arrivano prima

Filippo Vendrame,

Lunedì 10 luglio alle ore 18 scatterà l’Amazon Prime Day, cioè 30 ore di sconti su migliaia di prodotti di tantissime categorie. Dall’elettronica al giardinaggio passando per la moda, i clienti Prime potranno approfittare di sconti irripetibili. Ma con Prime Now, le promozioni arrivano a casa molto più velocemente. Prime Now, il servizio di consegna più veloce di Amazon, celebra il Prime Day con una selezione dedicata di promozioni in consegna gratuita in finestre di due ore. Su Prime Now, i clienti Prime di Milano e dei 46 comuni dell’hinterland, potranno accedere ad alcune offerte esclusive come le carni pregiate, inclusa una selezione di Carni dal mondo, ma anche i prodotti regionali pugliesi e sardi.

Le promozioni esclusive sono già attive e proseguiranno fino al Prime Day. Inoltre su Prime Now, dalle ore 18:00 del 10 luglio e per tutta la giornata del 11 luglio, i clienti Prime potranno accedere a una selezione di offerte del Prime Day, con consegna gratuita in una finestra di due ore. Fino alle 23:59 di martedì 11 luglio, inserendo il codice promozionale PRIMENOW20, i clienti Prime che utilizzeranno per la prima volta Prime Now riceveranno uno sconto di 20 euro sul loro primo ordine. Inoltre, chi utilizzerà il codice entro le ore 17:59 del 10 luglio potrà beneficiare di un ulteriore sconto di 10 euro da spendere sul prossimo acquisto Prime Now.

Sino al termine del Prime Day, saranno disponibili sconti del 25% su una selezione di carni italiane e dal Mondo, tra cui Roastbeef Black Angus 100% australiano, Yakiniku Japanese Kobe Beef e Filetto di Bisonte canadese e del 30% su una selezione di Eccellenze Regionali, tra cui Pecorino Sardo Semi-stagionato, Frise all’Olio Extravergine di Oliva e i vini delle Tenute Al Bano Carrisi.

Si ricorda, che per poter accedere a tutte le offerte dell’Amazon Prime Day è necessario essere iscritti al programma Prime che costa 19,99 euro all’anno e che offre molti vantaggi come le consegne in un giorno su migliaia di prodotti.