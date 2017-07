Sony annuncerà tre nuovi Xperia all’IFA 2017?

Luca Colantuoni,

Sony ha organizzato un evento all’IFA 2017 di Berlino per il 31 agosto. Anche se il produttore giapponese non ha fornito nessuna informazione utile, in base alle numerose indiscrezioni che circolano in Rete è previsto l’annuncio di almeno tre smartphone Android. Non ci sono immagini “rubate” dei dispositivi, ma sono stati scoperti diversi dettagli sul sito ufficiale e nei database di alcuni benchmark.

Durante un recente incontro con gli investitori, Sony ha mostrato la roadmap per il 2017, comunicando che i modelli di fascia medio-alta (linea Premium Standard) verranno eliminati dal catalogo. Ciò significa che non ci saranno i successori degli attuali Xperia X e Xperia X Compact. Tuttavia sono apparsi online riferimenti ad un modello da 5 pollici con processore Snapdragon 660, 4 GB di RAM, batteria da 2.800 mAh e Android Nougat, identificato come Xperia X1. Non è chiaro se si tratta di un prototipo che non arriverà mai sul mercato o se Sony ha modificato nuovamente la roadmap.

Gli altri due smartphone che dovrebbe debuttare a fine agosto sono Xperia XZ1 e Xperia XZ1 Compact. Per entrambi si prevede un processore octa core Snapdragon 835 e 4 GB di RAM, ma la batteria avrà una differente capacità (3.000 e 2.800 mAh, rispettivamente). Xperia XZ1 dovrebbe avere uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), mentre per la versione Compact si ipotizzano un display da 4,6 pollici (1920×1080 o 1280×720 pixel), 32 GB di storage e fotocamere da 8 megapixel. Il sistema operativo potrebbe essere Android O al momento del lancio sul mercato.

Le informazioni sono chiaramente incomplete e tutte da confermare. Per avere il quadro completo bisognerà attendere l’evento organizzato a Berlino dal produttore giapponese.