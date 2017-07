Vodafone Giga Vacanza, 40GB per le vacanze

Filippo Vendrame,

Era tra le novità proposte da Vodafone di recente all’interno del suo listino consumer ma l’offerta promozionale “Vodafone Giga Vacanze” merita una menzione perchè trattasi di un’offerta che permetterà ai clienti dell’operatore di passare più serenamente le meritate vacanze estive 2017. Trattasi di un’offerta per i clienti che hanno stipulato un contratto sia su rete fissa che su rete mobile. Nella fattispecie, l’offerta prevede la possibilità di disporre di ben 20GB di traffico Internet sulla propria SIM mobile da consumarsi in una settimana.

Vodafone Giga Vacanza non prevede costi di attivazione e potrà essere richiesta sino a 2 volte. Questo significa che i clienti dell’operatore in possesso di un’offerta convergente fisso e mobile potranno disporre in totale di ben 40GB. Traffico Internet ideale per chi si sta preparando alle ferie estive ma non vuole rinunciare a collegarsi anche dal luogo di villeggiatura ma non intende spendere per attivare SIM e pacchetti aggiuntivi. Molto interessante la possibilità di poter utilizzare il bonus di traffico anche con lo smartphone in modalità hotspot wireless anche se il piano di base non lo prevederebbe.

Questo significa che i clienti di Vodafone potranno utilizzare il loro smartphone o il loro tablet pc per poter offrire connettività Internet a tutti i loro dispositivi durante le ferie. I Giga della promozione possono essere utilizzati solo in Italia e non all’estero.

L’attivazione è gratuita e i possessori di una linea fissa e di una linea mobile potranno attivare la promozione direttamente dall’app MyVodafone. Maggiori informazioni direttamente sul sito ufficiale dell’operatore.