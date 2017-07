Xbox One, i giochi si potranno regalare

Filippo Vendrame,

Quando l’Xbox One fu lanciata nel 2013, mancava di diverse funzionalità che aveva, invece, l’Xbox 360 tra cui la retrocompatibilità con alcune funzioni dedicati ai party ed altro ancora. Mancanze che all’epoca fecero molto discutere i gamers. Ma tra le funzionalità che gli utenti chiesero a gran voce a Microsoft fu quella di poter regalare i giochi agli amici o ai famigliari direttamente su Xbox One.

Finalmente, a distanza di alcuni anni, sembra che la casa di Redmond abbia deciso di accontentare i suoi utenti. Mike Ybarra, attraverso il suo account su Twitter, rispondendo ad una domanda precisa di un utente, ha affermato che questa possibilità non è lontana. Ovviamente il messaggio non è dei più precisi e bisogna capire cosa intenda con “non è lontana“, tuttavia è apprezzabile che Microsoft voglia accontentare anche questa esigenza degli utenti. Da quando Phil Spencer ha preso le redini della divisione Xbox il suo team ha lavorato duramente per accontentare le esigenze dei giocatori e di colmare tutte le lacune dell’Xbox One.

Non è ben chiaro nemmeno che sistema potrebbe implementare Microsoft per fare in modo che un utente Xbox One possa regalare un gioco ad un suo contatto. Possibile che si debba scegliere il gioco, pagarlo ed abbinarlo ad un gamertag di un amico. Ma trattasi solamente di idee e di congetture.

Il dato oggettivo è che presto i possessori di una console Xbox One ed anche Xbox One X potranno regalare giochi ad amici e famigliari in possesso sempre di una console della famiglia Xbox One.