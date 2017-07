Zebra-Kinduct: tecnologia al servizio dello sport

Cristiano Ghidotti,

Passione, pianificazione dell’attività, determinazione. E tecnologia. Le performance degli sportivi possono beneficiare di programmi d’allenamento studiati su misura per rispondere alle esigenze di ciascun atleta. È qui che entra in gioco un sistema come Sport Solution, sviluppato da Zebra Technologies Corporation.

Si tratta di una soluzione di tracking che, tramite l’impiego di tag RFID integrati negli abiti indossati in campo, rileva parametri quali la velocità di movimento, l’accelerazione, la decelerazione e la distanza percorsa di ogni giocatore in campo, fornendo così agli allenatori e ai preparatori uno strumento efficace sia per il miglioramento delle prestazioni in vista dei match che per la prevenzione di affaticamento o lesioni. Oggi il gruppo annuncia una partnership che consentirà la gestione dei parametri misurati attraverso la piattaforma Kinduct Athlete Management System basata sul cloud, che assicurando il massimo livello possibile di protezione della privacy, aggrega i dati per offrire una visione olistica sulla salute, sul benessere e sulle performance.

Inoltre, Zebra conferma che la propria suite Sport Solution sarà impiegata nella stagione 2017-18, per il terzo anno consecutivo, sui campi della NFL, il più importante campionato di football americano. In questo caso, i tag RFID vengono inseriti nelle protezioni per le spalle dei giocatori. Lo stesso avverrà con le squadre che partecipano ai tornei della NCAA (National Collegiate Athletic Association). Queste le parole di Jill Stelfox (Vice President e General Manager, Location Solutions, Zebra Technologies).

Come fornitore ufficiale del servizio di tracciamento dei giocatori in campo per l’NFL, Zebra è entusiasta di lavorare con Kinduct, il leader nel monitoraggio degli atleti e nel miglioramento delle prestazioni, per evolvere la nostra soluzione di tracking in tempo reale. Un numero crescente di squadre sta utilizzando il nostro sistema per gli allenamenti aggiornandosi rapidamente grazie alle tecnologie più recenti con una maggiore accuratezza che permette di ottenere una migliore visibilità.

La tecnologia di Zebra Sport Solution non è impiegata solo in fase di allenamento, ma anche nel corso delle partite, per fornire agli spettatori risultati precisi e affidabili, in tempo reale. L’immagine allegata di seguito è utile per capire in che modo avviene la gestione dei dati: i parametri sono rilegati dai tag RFID indossati dagli atleti, trasmessi ai ripetitori posizionati all’interno degli stati, inviati a un hub che li elabora, trasformati in statistiche e infine visualizzati sul televisore dal pubblico.