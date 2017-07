Amazon Prime Day: reso e garanzia, come funziona

Cristiano Ghidotti,

È l’Amazon Prime Day, è il giorno dello shopping online. Dalle 18:00 di oggi alla mezzanotte di domani, per 30 ore, sarà possibile approfittare di sconti e promozioni su migliaia di articoli messi in vendita dal colosso dell’e-commerce, offerti in esclusiva agli abbonati Prime.

Amazon Prime Day: garanzia e reso

Dispositivi elettronici, fotocamere, computer, videogiochi, ma anche abbigliamento, articoli per la casa e chi più ne ha più ne metta. Il Prime Day è l’occasione perfetta per mettere mano alla carta di credito e acquistare quell’oggetto da tanto tempo nella lista dei desideri, ma come funziona per quanto riguarda garanzia e reso?

Non cambia nulla rispetto al resto dell’anno: ogni prodotto in vendita è garantito dal venditore e anche per quanto riguarda la politica su resi e rimborsi non c’è alcuna variazione. Gli acquirenti potranno restituire l’articolo entro 30 giorni dalla consegna, ovviamente integro e completo dell’imballaggio originale, ricevendo in cambio l’intero importo della somma pagata, meno le spese legate alla gestione della spedizione (4,00 euro tramite Poste Italiane o 5,75 euro nel caso si desideri il ritiro a domicilio da parte del corriere).

Nel caso in cui venga richiesto il cambio di un articolo appartenente alle categorie Scarpe e Abbigliamento poiché la taglia acquistata è sbagliata, Amazon si impegna a coprire eventuali eccedenze di prezzo. Nel caso in cui il nuovo prodotto dovesse costare meno dell’originale, invece, verrebbe rimborsata la differenza. Va inoltre ricordato che oggetti di ogni tipo possono essere restituiti per qualsiasi motivo, anche se non piacciono o se si ha un ripensamento. Una sicurezza in più per chi teme le conseguenze dello shopping compulsivo.

Come detto in apertura, per usufruire degli sconti del Prime Day è necessario essere in possesso dell’abbonamento Prime. I primi 30 giorni sono del tutto gratuiti, dopodiché verrà addebitato un importo pari a 19,99 euro per un intero anno di sottoscrizione. Inclusi nella quota alcuni extra interessanti come l’accesso all’intero catalogo di contenuti in streaming offerti dalla piattaforma Amazon Prime Video, lo storage senza limiti delle fotografie su server cloud, la spedizione gratuita per milioni di oggetti acquistati sullo store e l’accesso anticipato alle offerte.