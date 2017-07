Chromecast Ultra: nuovo firmware per la fluidità

Cristiano Ghidotti,

Tempo di aggiornamenti per Chromecast Ultra, che riceve un nuovo firmware e l’introduzione di una funzionalità inedita, pensata per garantire un’esperienza di riproduzione dei contenuti multimediali ottimale indipendentemente dalla qualità delle connessione fornita dal network domestico. L’update è contrassegnato dalla versione 90308 e si trova attualmente in fase di rollout.

La novità principale è quella messa in evidenza nello screenshot seguente: si tratta di un’opzione chiamata “Video smoothness” introdotta tra le opzioni dell’applicazione Home e dedicata proprio a dare priorità alla fluidità del flusso audio-video trasmesso anziché alla risoluzione. La descrizione, infatti, recita “Priorità al framerate rispetto alla risoluzione per una visione più fluida”. Questo significa che, nonostante Chromecast Ultra offra il supporto nativo al formato 4K (oltre che all’HDR), nel caso di rallentamenti la risoluzione viene ridotta in modo del tutto automatico a 1080p, così da garantire un framerate stabile e non compromettere l’esperienza.

È possibile acquistare Chromecast Ultra sullo store ufficiale di Google, anche in Italia, al prezzo di 79,00 euro. Di tanto in tanto il gruppo di Mountain View opera sconti e promozioni. Il dispositivo è invece assente dal catalogo di Amazon: una decisione presa negli anni scorsi dal colosso dell’e-commerce e così spiegata dal numero uno Jeff Bezos.

Nel corso degli ultimi tre anni, Prime Video è diventato una parte importante dell’offerta Prime. È essenziale che i lettori di contenuti multimediali in streaming che vendiamo siano in grado di interagire con Prime Video così da non creare confusione nei clienti.

Parole che illustrano in modo piuttosto chiaro anche perché, ancora oggi, sia assente il supporto ufficiale alla piattaforma di streaming Prime Video da parte di Chromecast.