Google Maps: i limiti di velocità su Android Auto

Cristiano Ghidotti,

Google Maps è senza alcun dubbio una delle più complete e versatili applicazioni dedicate alla mappatura del territorio e alla navigazione stradale. Ciò nonostante, alcune funzionalità chieste a gran voce dagli utenti ancora oggi risultano assenti: tra queste la segnalazione dei limiti di velocità da rispettare mentre ci si trova al volante. A quanto pare, le cose stanno per cambiare.

La segnalazione arriva da un automobilista d’oltreoceano e riguarda la versione dell’app integrata nel sistema operativo Android Auto. Come si può vedere dall’immagine allegata di seguito, nell’angolo inferiore destro dell’interfaccia viene mostrata la scritta “Speed Limit 35” ovvero “Limite di Velocità 35” (l’unità di misura è mph e non Km/h). Sembrano dunque essere confermate le indiscrezioni a proposito della feature circolate in Rete lo scorso anno. A quanto pare il rollout interessa al momento solo l’area della Bay Area di San Francisco e quella di Rio de Janeiro in Brasile.

Il gruppo di Mountain View ha dunque dato il via alla distribuzione della funzionalità, ma al momento in modo limitato, così da poterne effettuare il test in maniera controllata ed eventualmente raccogliere i feedback necessari al suo funzionamento. Da bigG arrivano conferme a tal proposito e la promessa che in futuro il raggio d’azione verrà esteso, ma non è dato a sapere quando né quali saranno i territori interessati.

La segnalazione dei limiti di velocità da parte di Google Maps, oltre che su Android Auto, verrà integrata anche all’interno dell’applicazione mobile del servizio accessibile da smartphone, con un’interfaccia del tutto simile a quella mostrata nei due screenshot seguenti.