LG spiega perché acquistare il G6

LG ha portato sul mercato di massa il primo smartphone “bezel-less”, ovvero il suo top di gamma G6. Prendendo come riferimento una previsione di IDC e un’indagine condotta in alcuni paesi, il produttore coreano ha evidenziato i vantaggi di uno schermo di grandi dimensioni con cornici molto ridotte, esattamente come quello del phablet annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

Secondo IDC, gli utenti tendono sempre più ad acquistare smartphone con schermi superiori a 5,5 pollici. Nel corso del 2018 si assisterà al sorpasso (in termini di vendite) di questi dispositivi nei confronti dei modelli con display più piccoli. Questo perché aumenterà il consumo di contenuti multimediali. Il 69,7% degli intervistati ha dichiarato che preferisce smartphone con cornici ridotte, in quanto la dimensione complessiva rimane entro certi limiti, consentendo una presa salda e l’esecuzione delle operazioni con una sola mano.

Quasi il 90% degli utenti vorrebbe acquistare uno smartphone bezel-less per la riproduzione video, il 78,4% per i social media e il 75,8% per i mobile banking. Tra i motivi per cui è preferibile evitare un modello di piccole dimensioni ci sono il tocco per errore dei banner pubblicitari, la ridotta area di visualizzazione e la difficoltà di modificare foto e video. Uno smartphone bezel-less contribuisce anche ad aumentare la produttività, dato che si possono aprire due app affiancate.

LG elenca anche tre motivi per cui molti utenti non hanno ancora comprato uno smartphone bezel-less: scomodo da usare con una mano, troppo costoso e troppo fragile. Il nuovo G6 è invece facile da maneggiare, possiede un telaio resistente alle cadute e può essere acquistato ad un prezzo inferiore a quello di altri modelli di fascia alta.