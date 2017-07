LG Q6, annuncio previsto per domani

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha confermato l’imminente annuncio di uno smartphone simile al top di gamma G6. Un video pubblicato su YouTube svela indirettamente il lancio del nuovo LG Q6 che avverrà domani 11 luglio. Alcune caratteristiche del dispositivo, indicato con il model number LG-M700, sono apparse nel database di Geekbench. Tuttavia, considerate le presunte specifiche, non è corretto considerarlo un “LG G6 mini”.

La descrizione del video, “A full, exQuisite view is what you need. Q-rious?“, contiene un evidente riferimento al nome dello smartphone (la lettera Q in maiuscolo). Nel breve teaser di LG viene inoltre specificato che avrà uno schermo Full Vision, quindi con rapporto di aspetto 18:9. Ovviamente diagonale e risoluzione saranno inferiori a 5,7 pollici e Quad HD+ (2880×1440 pixel). In base alle recenti indiscrezioni, il Q6 dovrebbe avere un display da 5,4 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Altre possibili specifiche sono 3 GB di RAM e fotocamera posteriore da 13 megapixel (il G6 è dual camera).

Ipotizzando che le informazioni contenute nel database di Geekbench sono attendibili, il nuovo LG Q6 integrerà un processore octa core Snapdragon 430 a 1,8 GHz, mentre il sistema operativo sarà Android 7.1.1 Nougat. Si tratta dunque di un modello di fascia bassa. Un vero “LG G6 mini” dovrebbe avere almeno uno Snapdragon della serie 600. Sebbene si preveda un design simile al top di gamma, non è certo l’utilizzo di un telaio unibody in alluminio.