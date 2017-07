Prime Day, Amazon sconta i Kindle

Giacomo Dotta,

Amazon ci mette anche del suo per donare maggior interesse a questo Prime Day 2017. Le offerte hanno iniziato a susseguirsi ormai da alcune ore e termineranno alle 24 di martedì 11 luglio, momento nel cui scadranno anche le offerte che il gruppo ha pensato per alcuni pezzi forti della propria serie Kindle.

Kindle Paperwhite (-23%)

Una delle offerte più interessanti è legata al Kindle Paperwhite, tra i migliori reader per ebook sul mercato. Amazon lo mette infatti a disposizione per 99,99 euro nella sola versione “solo-Wifi” e “con offerte speciali”. Amazon va dunque a scontare quella che già è la versione più conveniente in assoluto, portando così il prezzo ad una sforbiciata pari al 23%. Con meno di 100 euro è possibile accedere ad un nuovo modo di leggere, con schermo da 6 pollici a 300ppi e con luce integrata (consentendo quindi anche una comoda lettura notturna). L’offerta scade formalmente entro la giornata di oggi, ma è possibile che Amazon possa continuarla (magari su altri modelli) anche nelle ore successive.

Kindle Fire 7 (-50%)

Una sforbiciata di metà prezzo: è questa l’offerta che Amazon propone per il proprio Kindle Fire, tablet piccolo e interessante che, al prezzo di appena 35 euro, diventa un vero affare quando in casa si hanno dei bambini a cui si vuole affidare un dispositivo piccolo e robusto. La versione in offerta, anche in questo caso, è quella di per sé già più economica: 8GB di memoria e la presenza delle “offerte speciali” a ridurre il costo di accesso. Anche in questo caso l’offerta scade a mezzanotte ed andrà verificata la volontà di Amazon di replicarla anche nella seconda giornata del Prime Day.

Kindle Fire HD 8 (-45%)

Stessa strategia, simile sconto: la versione da 8 pollici del Kindle Fire è disponibile per 50 euro, con uno sconto pari al 45% rispetto al prezzo di listino. Il tablet è nella versione da 16GB con offerte speciali e, rispetto al precedente, offre uno schermo con miglior risoluzione e maggiori dimensioni. Anche in questo caso, alla luce del prezzo a cui vi si può accedere, si tratta sicuramente di una buona opportunità per entrare in possesso di un tablet che, pur nei limiti della sua scheda tecnica, offre tutto quanto possa essere necessario per lo streaming musicale, la navigazione e altre utilità.