Amazon Prime: le offerte in anteprima

Giacomo Dotta,

Alle ore 18 di oggi inizia il Prime Day 2017 con tutti gli sconti che Amazon sta per mettere a disposizione degli utenti abbonati al servizio Amazon Prime. Fin da ora è possibile cercare tra le offerte i prodotti di proprio interesse, poiché Amazon ha già predisposto il sito con l’elenco di tutti i prodotti prossimi allo sconto.

Dalla fotocamera al laptop, dalla valigietta per attrezzi alla cassa bluetooth impermeabile, passando per cuffie, caricatori e videoproiettori: si tratta di una pioggia di offerte nella quale non è semplice orientarsi, ma di cui ci si può approfittare seguendo le offerte fin da ora e attendendo l’apposita notifica al momento opportuno.

Come cercare i prodotti in offerta

Per cercare i prodotti in offerta è sufficiente esplorare l’apposita pagina messa a disposizione da Amazon, ove i prodotti scontati sono già disponibili. Quel che non è al momento disponibile sono il prezzo finale e la percentuale di sconto, poiché ufficiali soltanto alle ore 18 di oggi in concomitanza con l’inizio del Prime Day. Sotto ogni prodotto v’è il pulsante “segui l’offerta“: con un click si entra in una lista di utenti che riceveranno debita comunicazione non appena il prodotto sarà disponibile: i primi che cliccheranno potranno avvalersi del prodotto scontato, avvalendosi pertanto dell’opportunità di sfruttare al meglio questo Prime Day 2017. Invece di cercare in modo compulsivo durante le 30 ore, insomma, è sufficiente un lavoro organizzato e la successiva attesa della notifica.

La pagina consente altresì di esplorare l’intero parco offerte suddividendole per fasce di prezzo, per tipologia di offerta (offerta del giorno, offerta lampo, offerta in vetrina, offerta in anteprima Prime) e tramite una suddivisione programmata in categorie merceologiche:

Amazon ha preannunciato una estensione quantitativa del volume di prodotti in offerta, ma l’appetibilità dipenderà molto dalla sforbiciata sui prezzi e dalla capacità di approfittare delle opportunità che stanno piovendo sulla community degli abbonati. Anche gli utenti non ancora iscritti ad Amazon Prime possono comunque facilmente approfittare delle offerte in arrivo: è sufficiente iscriversi oggi stesso ad Amazon Prime approfittando del mese gratuito di prova per poi valutare se continuare o meno a fruire del servizio. Si ricorda che il costo dell’abbonamento è pari a 19,90 euro all’anno, con il quale è possibile accedere ad Amazon Prime Video e con il quale vengono azzerate le spese di spedizione su moltissimi dei prodotti che è possibile acquistare su Amazon.