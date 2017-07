Prime Day: le offerte su fotocamere e accessori

Cristiano Ghidotti,

Anche le fotocamere e gli accessori sono oggetto di forti sconti in occasione dell’Amazon Prime Day. Fino alla mezzanotte di domani, martedì 11 luglio, sarà possibile approfittare delle offerte praticate dallo store online per fare proprio un corpo macchina, un obiettivo, un set di luci o tutto ciò che si desidera per esprimere la propria creatività attraverso gli strumenti della fotografia.

Prime Day: sconti su fotocamere e accessori

Tra le molte offerte del Prime Day, alcune delle quali temporanee (controllare bene il prezzo di vendita prima di inoltrare l’ordine) si segnala quello della Sony DSC-RX100M4 solitamente in vendita a 1.050 euro e oggi acquistabile per poche ore a 619,00 euro. Restando in casa Sony, da tenere d’occhio anche i modelli DSC-HX90 e Alpha 68K, senza dimenticare l’obiettivo SEL50F18F 50mm f/1.8 in offerta dalle ore 07:30 di martedì 11. Passando al catalogo Nikon si segnalano invece la reflex D3300 nel kit con l’ottica 18-55, le compatte Coolpix A10 e A900, la mirrorless 1 V3 e la bridge Coolpix B500, tutte scontate nella giornata di domani (martedì 11).

C’è poi l’imbarazzo della scelta per chi cerca accessori come flash, zaini, luci, box per lo still life, treppiedi e persino cornici digitali. Chi non ha ben idea di cosa acquistare può comunque fare un salto sulla pagina del Prime Day dedicata alla fotografia per vedere tutti gli articoli in promozione.

Come scegliere

Scegliere la fotocamera giusta è importante: bisogna anzitutto considerare l’utilizzo che si desidera andare a farne oltre ovviamente al budget a disposizione. Si può optare per una reflex se già si dispone di obiettivi compatibili o per sperimentare quella che in molti considerano la vera dimensione della fotografia, beneficiare di un corpo macchina più leggero con le alternative del segmento mirrorless oppure avvicinarsi a questa forma d’espressione scegliendo una compatta. In ogni caso, è bene prendere confidenza con le nozioni di base riguardanti l’esposizione (sensibilità ISO, apertura del diaframma e tempo di otturazione) per ottenere esattamente lo scatto desiderato.

Prime Day 2017

Per approfittare di sconti, promozioni e offerte inerenti il Prime Day è necessario aver sottoscritto l’abbonamento Prime, al costo annuale di 19,99 euro (i primi 30 giorni di prova sono gratuiti). Gli iscritti possono accedere anche all’intero catalogo di contenuti in streaming sulla piattaforma Prime Video ed effettuare il backup del proprio archivio fotografico su server cloud, senza alcuna limitazione. Ancora, la formula prevede la spedizione rapida e gratuita su milioni di articoli in vendita sulle pagine dello store.