Prime Day per il mondo Nest

Cristiano Ghidotti,

Gli sconti e le promozioni dell’Amazon Prime Day sono l’occasione perfetta per rendere la propria casa un po’ più smart: basta dare un’occhiata alle offerte dello store per scegliere il dispositivo giusto da integrare nella propria abitazione. I prodotti del catalogo Nest sono progettati proprio a questo scopo: dalle soluzioni per la regolazione della temperatura nelle singole stanze a quelli dedicati alla videosorveglianza.

Prime Day: sconti sui prodotti Nest

È possibile approfittare delle offerte del Prime Day dalle 18:00 di oggi (lunedì 10 luglio) e fino alle 24:00 di domani. 30 ore in cui lanciarsi nello shopping online con la sicurezza di poter risparmiare sul prezzo d’acquisto. Tra i molti articoli scontati anche quelli proposti da Nest: device dedicati alle smart home, profondamente integrati con l’ecosistema mobile di smartphone e tablet, pensati per rendere la casa uno spazio intelligente, nel nome della sostenibilità, dell’ottimizzazione energetica e della sicurezza.

Dando un’occhiato alla pagina Nest su Amazon si ha una panoramica dei prodotti offerti. Uno di questi è il Learning Thermostat di terza generazione, un termostato che serve appunto a regolare la temperatura nelle stanze della casa, dal design curato ed elegante, così da soddisfare anche i più attenti in fatto di design e arredamento. Si collega all’impianto di riscaldamento e sfrutta un sistema di intelligenza artificiale per imparare le abitudini dell’utente, agendo poi di conseguenza in modo automatico.

Il prezzo ufficiale del Nest Learning Thermostat in Italia è 249,00 euro, ma in occasione del Prime Day è possibile usufruire di un forte sconto e acquistarlo a 199,99 euro.

Galleria di immagini: La terza generazione del termostato Nest: immagini

Chi è alla ricerca di un dispositivo smart per la videosorveglianza della casa può invece optare per Nest Cam Indoor (199,00 euro il prezzo ufficiale, ora scontato a 159,99 euro) se desidera monitorare in qualsiasi momento e anche da remoto gli ambienti interni oppure Nest Cam Outdoor per quelli esterni (199,00 euro a prezzo pieno, in promo per il Prime Day a 159,99 euro).

Galleria di immagini: Nest Cam Outdoor, le immagini

Come scegliere

Per chi è interessato ad approfittare delle promozioni il suggerimento è quello di non perdere tempo: i prodotti che fanno parte dell’offerta Prime Day rimangono in vendita a prezzo scontato solo per il periodo dell’iniziativa. Si consiglia di dare un’occhiata anche alle offerte degli altri marchi, sempre legate all’ambito della videosorveglianza, in modo da trovare il dispositivo più adatto a soddisfare le proprie esigenze.

Prime Day 2017

Il Prime Day è l’iniziativa organizzata ogni anno da Amazon, in questo periodo, per promuovere la sottoscrizione Prime offrendo forti sconti e promozioni su parte del catalogo di prodotti in vendita. L’abbonamento, gratuito per i primi 30 giorni, ha un costo annuale pari a 19,99 euro. Nella quota sono inclusi extra come l’accesso ai contenuti in streaming della piattaforma Prime Video, spazio di archiviazione illimitato per le fotografie su server cloud, accesso anticipato alle offerte lampo e soprattutto la consegna gratuita in un giorno su milioni di oggetti in vendita.