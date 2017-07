Marco Grigis,

La quotidianità sarebbe ben più stancante, senza piccole e grandi tecnologie pronte ad assolvere ai più gravosi compiti della giornata. E perché non approfittarne, allora, per dotarsi di qualche gadget imperdibile in occasione dell’Amazon Prime Day, la giornata di sconti pensata dal colosso dello shopping per i suoi abbonati Prime? Sono moltissime le offerte che, a partire dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani, popoleranno il noto store ufficiale Amazon. Si tratti di irrinunciabili strumenti elettronici per rendere la cucina e la gestione della casa più semplice, oppure di sconti eccezionali per i piccoli device dedicati alla bellezza e alla cura del fisico, le proposte di certo non mancano. Approfittare di tutta questa convenienza è molto semplice: di seguito qualche consiglio per ottenere il meglio da questa tornata di acquisti.

Prime Day: le offerte imperdibili

La prima tornata di offerte per il Prime Day si concentra, sul fronte delle tecnologie imperdibili, sugli strumenti principalmente dedicati alla casa e alla cura del proprio benessere. Dagli immancabili robot da cucina, fino agli spazzolini elettrici di ultimissima generazione, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Partendo proprio dagli appassionati di ricette e sperimentazioni culinarie, si segnalano:

Philips HR1882/31 Avance Collection, Estrattore di Succo (euro 143.99): gli estratti di frutta e verdura sono un vero e proprio toccasana per l’organismo, Philips propone una soluzione semplice e veloce per prepararli anche a casa, approfittando anche della tecnologia non distruttiva Gentle Squeezing;

(euro 143.99): gli estratti di frutta e verdura sono un vero e proprio toccasana per l’organismo, Philips propone una soluzione semplice e veloce per prepararli anche a casa, approfittando anche della tecnologia non distruttiva Gentle Squeezing; Krups VB650E The Sub, Spillatore di Birra (euro 119.99): chi non ha mai sognato di poter spillare una fresca birra, a casa come al bar? Il sogno diventa realtà, grazie a un prodotto dalla facile installazione e una capacità di due litri;

(euro 119.99): chi non ha mai sognato di poter spillare una fresca birra, a casa come al bar? Il sogno diventa realtà, grazie a un prodotto dalla facile installazione e una capacità di due litri; ILIFE A6 Aspirapolvere Robot (euro 187.49): quando si lavora in cucina, è facile sporcare i pavimenti, tra farine, spezie e altri incidenti di preparazione. Questo aspiratore automatico e intelligente assicura la massima pulizia, con 160 minuti di autonomia a singola carica.

La tecnologia approda anche nell’universo del benessere e della cura della persona, con device che migliorano non solo il proprio aspetto fisico, ma aiutano a mantenere l’organismo in forma. Di seguito, qualche proposta che non dovrebbe mai mancare nel proprio beauty:

Philips Sonicare HX9332/04, Spazzolino Elettrico DiamondClean (104.99): il top della tecnologia per il massimo dell’igiene orale, grazie ai 62.000 movimenti di uno spazzolino elettrico in grado di far risplendere il sorriso, grazie anche alle innovative testine DiamondClean;

(104.99): il top della tecnologia per il massimo dell’igiene orale, grazie ai 62.000 movimenti di uno spazzolino elettrico in grado di far risplendere il sorriso, grazie anche alle innovative testine DiamondClean; Philips OneBlade Regolabarba (euro 37.99): la barba è tornata prepotentemente di moda, eppure curarla con i tradizionali strumenti non è semplice. Questo prodotto unisce la praticità del classico rasoio, compresa la possibilità di risciacquo sotto l’acqua corrente, con la perfezione del taglio elettrico;

(euro 37.99): la barba è tornata prepotentemente di moda, eppure curarla con i tradizionali strumenti non è semplice. Questo prodotto unisce la praticità del classico rasoio, compresa la possibilità di risciacquo sotto l’acqua corrente, con la perfezione del taglio elettrico; Remington IPL6780 Epilatore a Luce Pulsata (euro 187.99): la soluzione definitiva ai fastidi della depilazione, grazie all’impiego della luce pulsata che, nel tempo, indebolisce il pelo e ne blocca la ricrescita;

(euro 187.99): la soluzione definitiva ai fastidi della depilazione, grazie all’impiego della luce pulsata che, nel tempo, indebolisce il pelo e ne blocca la ricrescita; Imetec Bellissima Face Cleansing (euro 24.99): un piccolo ma efficace dispositivo per la cura dei piccoli inestetismi del vivo, utile per liberare i pori ostruiti dagli accumuli di sebo, nonché per rinvigorire la pelle;

(euro 24.99): un piccolo ma efficace dispositivo per la cura dei piccoli inestetismi del vivo, utile per liberare i pori ostruiti dagli accumuli di sebo, nonché per rinvigorire la pelle; ETI Stratos 390 SuperLight, Asciugacapelli 2200W (euro 49.19): potenza e innovazione per un asciugacapelli che promette acconciature lampo, come dal parrucchiere;

(euro 49.19): potenza e innovazione per un asciugacapelli che promette acconciature lampo, come dal parrucchiere; 1byone Bilancia Diagnostica Digitale Wireless per iOS e Android (euro 25.89): anche la bilancia sposa l’universo delle applicazioni, per mantenere sotto controllo il peso con l’aiuto della sincronizzazione su smartphone e tablet, sia iOS che Android;

(euro 25.89): anche la bilancia sposa l’universo delle applicazioni, per mantenere sotto controllo il peso con l’aiuto della sincronizzazione su smartphone e tablet, sia iOS che Android; 1byone Umidificatore Rinfrescante a Ultrasuoni (euro 23.09): una soluzione all-in-one sia per umidificare che rinfrescare gli ambienti, ideale sia d’inverno che d’estate, con LED a 7 colori.

I prezzi possono variare, rispetto a quanto riportato, in base alla disponibilità e altri fattori.

Come scegliere

Quella del Prime Day è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, poiché si potrà approfittare della migliore tecnologia disponibile sul mercato, a costi davvero contenuti. Partecipare è in realtà molto semplice: è sufficiente essere in possesso di un abbonamento Prime attivo o, ancora, sottoscriverne uno nuovo. Orientarsi fra le migliaia di proposte offerte da Amazon, tuttavia, potrebbe generare qualche confusione: il primo consiglio è di collegarsi alla pagina ufficiale dell’iniziativa e approfittare della navigazione per categorie o, ancora, delle numerose vetrine che saranno aggiornate in tempo reale.

Utile sarà agire con una certa velocità, innanzitutto per non farsi sfuggire le scorte a disposizione: considerato come un gran numero di acquirenti si collegherà in queste ore alla piattaforma, alcuni dei prodotti più gettonati potrebbero esaurirsi molto velocemente. Altrettanto utile sarà tenere d’occhio, oltre alle proposte estese per tutta la durata dell’iniziativa, anche le cosiddette “Offerte Lampo”: si tratta di prodotti in sconto disponibili per un periodo di tempo limitato, di solito poche ore, di cui approfittare senza esiti. Di norma, le offerte lampo vengono presentate con un certo anticipo rispetto alla loro effettiva disponibilità, quindi sarà sufficiente prendere nota degli articoli di proprio interesse e farsi trovare armati di mouse all’orario indicato.

Sul fronte degli imperdibili per il Prime Day 2017, le attenzioni dovranno concentrarsi su quegli articoli di piccola e grande utilità che solitamente ci si propone di possedere, ma di cui si rimanda sempre l’acquisto in attesa di uno sconto o di altre condizioni favorevoli. Il tanto agognato robot da cucina, il dispositivo di ultimo grido per la cura di pelle e capelli, quell’elettrodomestico su cui da tempo si sono puntati gli occhi. Utile sarà, prima dell’apertura delle vendite, controllare quale prodotto in proprio possesso sia ormai giunto al proprio ciclo di vita, per approfittare di un aggiornamento economico: il Prime Day, infatti, potrebbe essere l’occasione giusta per mandare in pensione il vecchio aspirapolvere targato anni ’90.

Prime Day 2017

Il Prime Day è una giornata di sconti eccezionali voluta da Amazon per ringraziare i suoi utenti Prime, nonché per promuovere nuove sottoscrizioni. L’abbonamento Prime, dal costo annuale di 19.99 euro con la possibilità di 30 giorni di prova gratuiti, permette infatti di approfittare di numerosi vantaggi. Innanzitutto l’acquisto di migliaia di prodotti senza costi di spedizione, consegnati in tempi ridottissimi, dalle 24 ore a un paio di giorni di media. Ancora, la possibilità di caricare le proprie fotografie sui server cloud di Amazon senza limiti di spazio, nonché l’accesso all’esclusivo servizio di streaming Amazon Prime Video.