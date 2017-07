Prime Day: sconti musica e audio

Marco Grigis,

Non è estate senza una perfetta colonna sonora, si tratti di un tormentone oppure del sottofondo di un’appassionante storia d’amore. Perché non approfittare dell’Amazon Prime Day, di conseguenza, per lanciarsi nell’acquisto dei più svariati prodotti dedicati alla musica, si tratti di album, strumenti musicali o di un piccolo impianto wireless da sfoggiare in spiaggia? Sono moltissime le offerte che saranno disponibili sullo store ufficiale Amazon, destinate agli utenti Prime a partire dalle 18 di oggi, pronte a estendersi anche per tutta la giornata dell’11. Approfittarne è molto semplice, nonché estremamente conveniente: ecco come fare.

Prime Day: audio e musica in offerta

Le offerte per il Prime Day 2017 saranno inserite in tempo reale a partire dalle 18 del 10 luglio. Sarà sufficiente aggiornare questa pagina per ricevere tutte le indicazioni in merito, nonché approfittare degli sconti più allettanti.

Come scegliere

Partecipare al Prime Day 2017 è molto semplice, anche se utile potrà essere qualche accortezza per l’acquisto: i prodotti proposti sono davvero moltissimi e orientarsi fra le offerte potrebbe, per gli utenti meno esperti, rappresentare confusione. Il primo consiglio è quello di visitare la pagina principale dell’iniziativa, dove si potrà incominciare la navigazione dei prodotti partendo dalle categorie, nonché sfogliando le comode vetrine che Amazon mette a disposizione.

Un elemento importante da tenere in considerazione è quello della durata. Alcuni prodotti saranno disponibili per l’intera estensione dell’iniziativa, altri invece potrebbero essere presentati in modalità “Offerta Lampo”: si tratta di sconti che durano per periodi di tempo limitati, quali poche ore. Fortunatamente, le offerte lampo vengono presentate con un certo anticipo e, di conseguenza, basterà prendere nota dei prodotti preferiti e dell’orario stimato di disponibilità.

Altro suggerimento importante, come facile ipotizzare, è quello della velocità: il Prime Day sarà preso d’assalto da un gran numero di consumatori, perciò non si può escludere l’esaurimento di qualche prodotto particolarmente gettonato. Assicurarsi l’acquisto prima degli altri, di conseguenza, rappresenterà un grande vantaggio. Infine, per quanto riguarda l’ambito degli strumenti audio, si verifichi preventivamente che il prodotto adocchiato, si tratti di un riproduttore wireless o di un’impianto stereo per la casa, sia compatibile con i connettori e i dispositivi a propria disposizione.

Prime Day 2017

Il Prime Day è l’iniziativa voluta da Amazon per ringraziare gli utenti Prime e promuoverne la sottoscrizione, tramite l’offerta di numerosi prodotti fortemente scontati. L’abbonamento Prime, offerto a 19.99 euro l’anno con trenta giorni di prova gratuita, garantisce l’acquisto di tantissimi prodotti senza costi di spedizione, con una consegna molto veloce, generalmente dalle 24 ore ai due giorni a seconda della disponibilità. Incluso nell’abbonamento anche l’accesso ad Amazon Prime Video, per le necessità di streaming, nonché spazio di archiviazione illimitato per le fotografie su server cloud.