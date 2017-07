Prime Day: sconti per smartphone e smartwatch

Luca Colantuoni,

Esattamente tra sei ore inizierà il Prime Day, una delle iniziative più attese dagli utenti del noto portale di e-commerce. Tra le numerose offerte disponibili a partire dalle ore 18:00 ci sono quelle dedicate a smartphone e smartwatch. In alcuni casi gli sconti superano il 60%, quindi il Prime Day rappresenta l’occasione giusta per acquistare il prodotto che si desiderava da tempo, sfruttando i vantaggi del programma Amazon Prime.

Prime Day: come scegliere l’offerta giusta

Cercare il prodotto migliore durante il Prime Day potrebbe essere un’impresa titanica, considerato l’elevato numero di modelli proposti in offerta da Amazon. Lo scopo di questo articolo è proprio quello di suggerire una selezione di dispositivi con il rapporto qualità/prezzo più vantaggioso. Il consiglio è optare per smartphone e smartwatch di aziende note a livello internazionale che garantiscono un adeguato supporto post-vendita.

Altri fattori da considerare sono la dimensione e il sistema operativo. Lo schermo dovrebbe avere almeno una diagonale di 5 pollici per avere un’esperienza d’uso ottimale. Per quanto riguarda la piattaforma software non si può sbagliare: iOS o Android. Nel caso del sistema operativo Google è consigliabile acquistare modelli più recenti, per i quali il produttore rilascerà sicuramente aggiornamenti.

Le offerte saranno presto disponibili e aggiornate in tempo reale.

Prime Day 2017

L’edizione 2017 del Prime Day durerà 30 ore dalle 18:00 di lunedì 10 luglio alle 24:00 di martedì 11 luglio. Oltre alle offerte del giorno, che gli utenti troveranno durante l’intera giornata, Amazon proporrà le offerte lampo. Un contatore indicherà il tempo residuo e la percentuale di articoli già ordinati, dato che il loro numero è limitato.

Per usufruire delle offerte è necessaria l’iscrizione al servizio Prime Day. Dopo i primi 30 giorni gratuiti verrà addebitata la somma di 19,99 euro/anno, se l’utente non cancella l’iscrizione. Tra i vantaggi ci sono l’eliminazione delle spese di spedizione, la consegna in 1, 2 e 3 giorni (entro due ore a Milano e 46 comuni limitrofi con Prime Now), Amazon Pantry e l’accesso al servizio di streaming Amazon Prime Video.