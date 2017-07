Filippo Vendrame,

Amazon Prime Day prenderà il via oggi alle ore 18. Per ben 30 ore filate il colosso dell’ecommece offrirà sconti e promozioni su tantissime categorie di prodotti che spaziano dall’elettronica alla cura della persona passando per la moda e l’abbigliamento. Sicuramente tra gli sconti più interessanti ci saranno quelli legati al mondo del software. Suite per la produttività e per la sicurezza la faranno padrone con promozioni che sicuramente permetteranno alle persone di risparmiare cifre importanti. Il suggerimento, dunque, è quello di non lasciarsi sfuggire il click all’offerta giusta delle promozioni di Amazon per non farsi scappare la possibilità di acquistare il software a lungo cercato ad un prezzo davvero piccolo.

Prime Day: sconti sul software

Gli sconti sul software, così come quelli delle altre categorie, inizieranno alle ore 18 di oggi 10 luglio e termineranno domani, alle ore 24 dell’11 luglio. Le offerte varieranno di giorno in giorno, quindi è importante non lasciarsi mai scappare l’offerta giusta prima che sparisca.

Come scegliere

Le offerte sul software sicuramente riguarderanno diverse tipologie di prodotto. Ci potranno essere software per la sicurezza, per la produttività o dedicati ad altri scopi. L’importante è che si scelga quello più adatto alle proprie necessità. Nel caso di suite per la sicurezza, per esempio, ci possono essere diverse declinazioni di antivirus. Il classico utente casalingo potrà scegliere una soluzione base senza particolari funzionalità avanzate, mentre un professionistica che cerca una maggiore protezione potrà optare per soluzioni più complesse con firewall e filtri antispam per la posta.

Prime Day 2017

Amazon prime Day, come detto, inizierà oggi 10 luglio alle ore 18 e terminerà domani, 11 luglio, alle ore 24. Le promozioni saranno accessibili solamente a tutti coloro che sono iscritti al programma Prime che da diritto a poter usufruire di spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti in oltre 6000 comuni e di spedizioni in 2 o 3 giorni su più di 10 milioni di prodotti. Inoltre, grazie a Prime Now, i clienti Prime di Milano e hinterland possono acquistare decine di migliaia di prodotti e riceverli con consegne in un’ora o all’interno di finestre di due ore. Grazie a Prime, gli iscritti possono accedere anche ai contenuti di Prime Video, l’Internet TV del colosso dell’ecommerce.

Amazon Prime ha un costo di 19,99 euro all’anno ma i nuovi iscritti possono sfruttare 1 mese di prova gratuita. Per approfittare delle offerte di Amazon Prime Day, gli interessati possono iscriversi a Prime in qualsiasi momento.