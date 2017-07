Prime Day: gli sconti su videogiochi e console

Cristiano Ghidotti,

In compagnia o da soli, il gaming è una passione intramontabile. Ci sono videogiochi per tutti i gusti: dalle simulazioni sportive agli sparatutto, dai platform alle avventure. Chi vuol arricchire la propria collezione lo può fare oggi approfittando degli sconti dell’Amazon Prime Day: 30 ore di promozioni per lo shopping online.

Prime Day: sconti su giochi e console

Tutti i videogame e le piattaforme in vetrina per il Prime Day sono raccolte in un’apposita pagina sullo store. Il consiglio è dunque quello di tenerla sott’occhio per approfittare delle offerte lampo, così da non lasciarsi sfuggire l’affare migliore. Fra i giochi più interessanti spiccano l’edizione Game of the Year di The Witcher 3: Wild Hunt (24,99 euro), il recente Prey (36,99 euro) acclamato da gran parte della critica, MXGP 3 per chi desidera vivere l’emozione delle gare di motocross, WWE 2K17 per salire sul ring del grande wrestling e Outlast Trinity per gli amanti dei survival horror.

L’Amazon Prime Day può essere l’occasione giusta anche per chi desidera portare in salotto una nuova console dei cataloghi PlayStation, Xbox o Nintendo, magari in bundle con qualche titolo di punta: si controllino le pagine delle offerte per tutta la durata dell’iniziativa per trovare l’offerta giusta.

Come scegliere

Acquistare un gioco, una console o qualsiasi altro prodotto su Amazon durante il Prime Day non è in alcun modo differente rispetto a farlo in qualsiasi altro giorno dell’anno: a cambiare è solo il prezzo, fortemente ridotto nel caso delle promozioni. Il consiglio, soprattutto per quanto riguarda le offerte lampo, è quello di non perdere tempo e procedere subito a inserire l’oggetto nel carrello e nel portare a termine l’ordine.

Si tenga conto che, per tutto ciò che si compra durante il Prime Day, Amazon assicura sia la garanzia dei prodotti che la possibilità di effettuare un reso entro 30 giorni dalla consegna, anche se il prodotto non dovesse piacere o soddisfare le aspettative. Una tutela in più per chi si lascia andare allo shopping compulsivo.

Prime Day 2017

Per usufruire delle promozioni del Prime Day è necessario essere abbonati alla formula Prime di Amazon: il prezzo della sottoscrizione è 19,99 euro all’anno, con la possibilità di provare tutti i vantaggi offerti in modo gratuito nei primi 30 giorni. Oltre all’accesso a sconti e offerte in esclusiva, gli iscritti possono usufruire della consegna gratuita su milioni di prodotti, effettuare lo streaming dei contenuti presenti sulla piattaforma Prime Video e caricare le proprio foto su server remoto per un backup senza limiti di dimensioni.