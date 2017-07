Galaxy Note 7 FE, possibile lancio internazionale

Luca Colantuoni,

Da circa una settimana è in vendita il Galaxy Note 7 Fan Edition, versione riveduta e corretta dello sfortunato phablet annunciato ad agosto 2016 e subito tolto dal mercato, a causa dei gravi problemi di progettazione che hanno provocato diverse esplosioni della batteria. L’erede del Galaxy Note 7 potrebbe essere distribuito anche in altri paesi, tra cui l’Italia.

In base alle informazioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung ha confermato che sul mercato locale arriverà solo un numero predeterminato di smartphone. In particolare, gli utenti coreani avranno a disposizione solo 400.000 unità. La decisione del produttore sembrerebbe piuttosto strana, visto che il numero di attivazioni ha già superato quota 24.000 (il modello di colore blu è quello più richiesto). Ci sarebbe tuttavia un valido motivo. Samsung avrebbe pianificato il lancio del Galaxy Note FE anche in altri paesi, quindi la produzione dei successivi lotti verrebbe riservata all’estero.

Il “nuovo” smartphone integra una batteria da 3.200 mAh (300 mAh in meno della versione originale) ed esegue Android 7.0 Nougat con la stessa interfaccia del Galaxy S8. Tutte le altre caratteristiche sono identiche: design dual edge, schermo Super AMOLED da 5,7 pollici (2560×1440 pixel), processore Exynos 8895, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 12 e 5 megapixel, lettore di impronte digitali, scanner dell’iride, porta USB Type-C, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Non mancano ovviamente la stilo S Pen e le app dedicate.

La versione internazionale dovrebbe avere un processore Snapdragon 821. Il Galaxy Note 7 era molto atteso dagli utenti italiani (il precedente Galaxy Note 5 non è arrivato in via ufficiale), quindi il Galaxy Note 7 Fan Edition potrebbe accontentare le richieste inevase. Il prezzo dovrebbe essere compreso tra 650 e 700 euro.