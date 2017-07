Vodafone: debutta l’offerta unica Smart, Pro e Red

Filippo Vendrame,

Vodafone rivoluziona la sua offerta tariffaria consumer eliminando la distinzione tra abbonamento e ricaricabile. Nasce, dunque, una nuova offerta unica dove i clienti dovranno scegliere solamente la forma di pagamento con l’addebito su carta di credito e su conto corrente che potranno godere di alcuni vantaggi. Tre sono le nuove offerte uniche tutte valide a partire da oggi 10 luglio: Vodafone Smart, Vodafone Pro e Vodafone Red.

Da evidenziare immediatamente il vantaggio di chi sottoscriverà le offerte con domiciliazione automatica su carta di credito o conto corrente. Per loro, uno sconto sul canone e la possibilità di utilizzare per sempre Vodafone Pass Social&Chat. Entrando nei dettagli, Vodafone Smart offre 500 minuti verso tutti, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 2GB in 4G. Costo di 12 euro ogni 4 settimane con addebito su credito residuo, 10 euro per addebito su carta di credito o sul conto corrente. Vodafone Pro, invece, propone 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5GB in 4G. Costo di 20 euro ogni 4 settimane con addebito su credito residuo o 15 euro ogni 4 settimane cona addebito su carta di credito o conto corrente.

Infine, Vodafone RED propone minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 8GB in 4G. Prezzo di 35 euro ogni 4 settimane con addebito su credito residuo e di 25 euro con accredito su carta di credito e conto corrente. Le offerte possono essere personalizzate con Vodafone Pass e i clienti possono abbinarci anche uno smartphone con pagamento rateale.

Tutte e tre le opzioni tariffarie prevedono un costo di attivazione di 29 euro una tantum in promozione a 3 euro, che sarà addebitato insieme al costo delle prime 4 settimane. La promozione è valida se durante la permanenza in Vodafone sulla SIM vengono effettuate ricariche per un valore di 180 euro. Altrimenti verranno addebitati i restanti 26 euro. Per i già clienti Vodafone prevede invece un contributo di cambio offerta di 19 euro, con minuti illimitati verso il numero Vodafone preferito.

In caso di pagamento con carta di credito o addebito diretto su conto corrente (SDD) è previsto l’addebito di ricariche pari al costo di rinnovo dell’offerta e delle eventuali opzioni attive. Tutti gli altri costi verranno invece scalati dal credito della SIM. Per utilizzare la SIM il credito dovrà essere maggiore di 0 euro.

Aggiungendo uno smartphone all’offerta ѐ prevista una durata minima contrattuale in base al modello di smartphone selezionato.

Maggiori dettagli sul sito di Vodafone.