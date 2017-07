Windows 10 build 16237 agli insider, le novità

Filippo Vendrame,

Nel corso del weekend, Microsoft ha rilasciato la build 16237 di Windows 10 Fall Creators Update agli Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Trattasi di una build importante che non introduce particolari novità di peso ma va ad ottimizzare molte delle novità di Windows 10 già annunciate in passato e che arriveranno per tutti presumibilmente nel corso del mese di settembre.

La prima novità di questa build riguarda il browser Edge che è stato ottimizzato in molte sue parti. Sono stati, infatti, risolti una serie di problemi ed è stata migliorato l’utilizzo come lettore di file PDF con la possibilità di sottolineare intere frasi. Lavori di ottimizzazioni anche per l’interfaccia di Windows 10 con una migliore gestione dei DPI sulle diverse applicazioni. Inoltre, arrivano anche alcuni miglioramenti al Centro Notifiche. In particolare sono stati risolti alcuni problemi ed ottimizzati alcuni particolari stilistici. Anche la nuova funzionalità My People è stata ulteriormente migliorata con diverse ottimizzazioni stilistiche e tecniche per migliorarne l’esperienza d’uso.

Non mancano, poi, diversi miglioramenti a svariate aree del sistema operativo come la tastiera touch, il supporto alla scrittura a mano libera e alla sezione dedicata al gaming. Miglioramenti grafici anche al task manager ed al sistema virtualizzato Hyper-V.

Non mancano poi tantissimi bug fix ed ottimizzazioni alle prestazioni. Sebbene questa build possa dirsi ricca di miglioramenti, il suo utilizzo è da consigliarsi solamente all’interno di macchine di test.

Windows 10 Fall Creators Update, dunque, si avvicina alla sua release finale. Le novità che faranno parte del pacchetto che arriverà a settembre sembrano, oramai esserci praticamente tutte ed adesso la casa di Redmond dovrà concentrarsi prevalentemente sull’eliminazione di bug e nell’ottimizzare le prestazioni.