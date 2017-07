Windows 10, la password si imposta dal lock screen

Filippo Vendrame,

Microsoft, con l’arrivo di Windows 10 Fall Creators Update, inserirà anche alcune funzionalità “minori” e poco pubblicizzate ma non per questo meno interessanti ed utili. Tra queste una feature da tempo molto richiesta dagli utenti. Trattasi di una soluzione che permetterà agli utenti Windows 10 di recuperare più facilmente i loro dati. Nell’ultima build Insider, infatti, Microsoft ha aggiunto l’opzione “I forgot my password” nel lock screen. Si tratta di un’opzione che permette di reimpostare la password del proprio account Microsoft necessaria per effettuare il login, direttamente dal lock screen del computer.

Una volta avviato il processo di reimpostazione della password, Windows 10 sfrutterà Cortana per ripristinare la password. Come primo step, il sistema vorrà verificare l’identità dell’utente indicando un codice attraverso un indirizzo email o un numero di telefono, oppure utilizzando l’app Microsoft Authenticator. Una volta effettuata l’identificazione della persona sarà possibile reimpostare la password dell’account e tornare ad accedere al proprio PC e riottenere l’accesso ai dati. Può sembrare una funzione minore ed invece, oltre che molto utile può diventare una delle più importanti novità del prossimo step di Windows 10.

Sino ad oggi, infatti, in caso di perdita delle password, gli utenti hanno bisogno di un altro dispositivo per potere riconfigurare le credenziali d’accesso. Tra non molto questo non sarà più necessario anche se in realtà, uno smartphone per leggere l’SMS con il codice di verifica è sempre richiesto.

La novità arriverà, come detto, con Windows 10 Creators Update in autunno, probabilmente verso la fine del mese di settembre.