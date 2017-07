Windows 10, Microsoft lavora ad un nuovo Skype

Filippo Vendrame,

Microsoft sta testando un nuovo design per il suo client di comunicazione Skype per Windows 10. La società, infatti, ha distribuito un nuova update per l’app per tutti gli iscritti al programma Windows Insider, PC e mobile, che hanno optato per per l’anello Release Preview. Le modifiche al design non apportano stravolgimenti importanti ma probabilmente sono preparatorie per portare le ultime novità di Skype introdotte di recente sui dispositivi iOS ed Android, anche sui dispositivi Windows 10.

Se si guarda da vicino, Microsoft ha modificato il menu hamburger dell’applicazione con il nuovo aggiornamento. L’azienda ha spostato l’immagine del profilo, i dettagli del profilo, le impostazioni e tutto il resto che aveva collocato nel menu “hamburger” all’interno della barra laterale. Cliccando sull’immagine del profilo, gli utenti potranno modificare i dettagli del profilo (lo stato d’animo, le impostazioni ed altro). Grazie a queste modifiche, Skype per Windows 10 è anche maggiormente ottimizzato per essere eseguito su display di grandi dimensioni. Skype per Windows 10, inoltre, adesso supporta anche la condivisione. Il client di comunicazione si integra perfettamente nel sistema operativo e gli utenti saranno in grado di condividere quasi ogni cosa con i loro contatti su Skype.

Microsoft, dunque, sta lavorando per rendere l’esperienza d’uso di Skype maggiormente coerente all’interno delle diverse piattaforme in cui è presente.

Difficile capire quando il nuovo Skype per Windows 10 possa arrivare. Probabilmente arriverà con il rilascio di Windows 10 Fall Creators Update previsto per il prossimo mese di settembre.