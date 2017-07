Amazon Prime Day da record: i più venduti

Giacomo Dotta,

Nessuno si aspetti numeri specifici da Amazon, perché difficilmente ne arriveranno. Tuttavia una cosa è nota fin da ora: l’Amazon Prime Day 2017 sta procedendo a ritmi da record rispetto agli anni antecedenti ed il gruppo esprime piena soddisfazione per l’iniziativa quando ancora mancano alcune ore al termine.

Amazon Prime Day Le ultime offerte in tempo reale

Per festeggiare il successo del Prime Day, il gruppo ha voluto altresì diramare alcune curiosità relative ai prodotti più venduti in assoluto durante le prime sei ore (dunque nella giornata di ieri, 10 luglio) di sconto:

«tanti barbecue da poter grigliare più di 2 tonnellate di Hamburger contemporamentamente»: in effetti offerte come questa hanno sicuramente attirato l’attenzione di quanti, in pieno clima estivo, hanno visto in questo sconto anche una interessante possibilità di svago;

«tante confezioni di Oreo da poter offrire un biscotto a tutti gli abitanti di Messina»;

«tanti Twister che se si disponessero i tappeti da gioco uno a fianco all'altro occuperebbero tutti i campi da tennis del Foro Italico durante gli Internazionali d'Italia»;

«sono stati venduti tanti dvd di Tim Burton da poter riempire tutte le sale cinematografiche italiane».

Modi simpatici, insomma, per dire che i numeri che sta macinando il Prime Day 2017 sono grandi numeri. Ma il best-seller in assoluto per l’Italia non è un barbecue, non è un pc e nemmeno un caricatore per smartphone: il prodotto più venduto in assoluto nella prima giornata di Prime Day è stato invece Finish Powerball. Esatto: pastiglie per la lavastoviglie.

Sulla base delle statistiche di cui dispone Webnews, questa mattina risultava già spedita circa il 30% della merce ordinata nella giornata di ieri: è questo un dato fondamentale nell’ottica di una iniziativa che, prima di ogni cosa, intende mettere in luce l’esperienza d’acquisto per chi gode di abbonamento Prime.

La seconda giornata di sconti è quella tradizionalmente più ricca ed intensa, in grado di far leva sul passaparola della giornata precedente e ricca di offerte per stuzzicare l’impulso all’acquisto. Il tenore degli sconti, in effetti, si è alzato: dopo l’antipasto del 10 luglio, la giornata di oggi ha saputo esprimere un maggior numero di proposte interessanti, il che lascia supporre un risultato ancor più fecondo rispetto al ritmo da record tenuto durante le prime ore. Anche per oggi si prevede dunque un flusso di ordini di alto livello, con un impegno extra previsto per i corrieri espresso che nelle prossime ore dovranno consegnare i pacchi a domicilio.

Offerte hi-tech di oggi

Tra le offerte hi-tech di oggi si segnalano in particolare la fotocamera Sony Alpha 7S a 1399 euro e Microsoft Surface Pro 4 a 999,90 euro (-36%). Disponibili inoltre monitor Samsung scontati del 20% e dispositivi Logitech per il gaming con una sforbiciata sul prezzo pari al 25%.

Valida fino a questa sera, inoltre, la forte scontistica sulla serie Kindle preannunciata da Amazon nella giornata di ieri.

Il Prime Day 2017 terminerà alle ore 24.