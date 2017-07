Amazon, un team di esperti a casa dei clienti

Filippo Vendrame,

Presto i clienti Amazon potrebbero vedersi arrivare a casa i tecnici dell’eshop che configureranno per loro tutti i dispositivi appena acquistati. Per anni, la nota catena Best Buy ha potuto contare su un grande vantaggio e cioè su di un team di esperti che si recavano nelle case dei clienti a risolvere i loro problemi. Sembra, adesso, che Amazon abbia l’intenzione di seguire la medesima strada. Negli ultimi mesi, infatti, il colosso dell’ecommerce avrebbe assunto molte persone per offrire servizi di consulenza a pagamento sull’installazione e la configurazione dei prodotti acquistati.

In particolare, le consulenze dovrebbero concentrarsi sul mercato delle smart home. In effetti, come riporta la pagina del servizio disponibile sulla pagina dedicata del portale americano del colosso dell’ecommerce, i servizi di consulenza riguardano i prodotti per le case intelligenti venduti direttamente da Amazon. I clienti, così, potranno rendere più smart la loro casa senza essere dei veri esperti perchè a tutto ci penserà Amazon. L’offerta è, al momento, limitata a sette mercati americani. La scelta di puntare sulle smart home non è affatto strana visto il dinamismo di questo mercato e visto che lo stesso Amazon commercializza i suoi smart speaker con l’assistente Alexa.

Proprio Alexa è parte integrante di questo servizio. I clienti, infatti, potranno richiedere una consulenza gratuita di 45 minuti attraverso gli speaker di Amazon. La strada intrapresa dalla società con questo servizio di consulenza rispecchia fedelmente la nuova strategia di voler apparire di più nel mondo reale con negozi e servizi piuttosto che limitarsi al mondo digitale.

Se avrà successo, è possibile che questo servizio di consulenza possa anche espandersi ulteriormente.